Pokémon GO: Neue begrenzte Forschung bringt euch 2 „neue” Pokémon

Zum Start des Wasserfestivals in Pokémon GO wird euch eine begrenzte Forschung freigeschaltet. Als Belohnung erhaltet ihr Items und zwei Pokémon-Begegnungen. Eine hat die Chance, euch ein Shiny zu bringen.

Was passiert in Pokémon GO? Am 12. Mai startet das große Wasserfestival, das Kapu-Kime in die Raids bringt. Dazu gibt es erstmals schillernde Bithora und das Pokémon Araqua mit Weiterentwicklung Aranestro.

Wie ihr das von anderen Events kennt, gibt es auch diesmal eine begrenzte Forschung für alle Spieler. Ihr findet sie in der Heute-Übersicht im Spiel. Wir zeigen euch, was drinsteckt.

Begrenzte Forschung zum Wasser-Event – Alle Belohnungen

Wann gibt es die Forschung? Sie wird zum Event-Start um 10:00 Uhr am 12. Mai verfügbar. Ihr habt bis zum Ende des Events, am 20. Mai um 20:00 Uhr Zeit, sie zu lösen.

Die Aufgaben:

Fange 15 Pokémon Belohnung: 20 Pokébälle

Fange 50 Pokémon Belohnung: 25 Superbälle

Fange 25 Wasser-Pokémon Belohnung: 25 Hyperbälle

Lande 25 Curveball-Würfe Belohnung: Begegnung mit Araqua

Fange 10 unterschiedliche Arten von Pokémon Belohnung: 50 Mega-Energie für Garados



Gesamtbelohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch dafür eure Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit dem neuen Lapras, das einen Schal trägt.

Die neuen Pokémon: Durch die Forschung könnt ihr den beiden Pokémon Araqua und Lapras begegnen. Araqua gibt es jetzt zum ersten Mal im Spiel zu fangen. Das Pokémon gehört zu den Typen Wasser und Käfer und stammt aus der siebten Spielgeneration. Lapras gab es zwar schon vorher im Spiel, doch es ist „neu“, weil es zum ersten Mal mit diesem Schal-Kostüm im Spiel vorhanden ist.

Mit etwas Glück könnt ihr dem Lapras aus dieser Forschung auch in seiner schillernden Form begegnen. Wie das neue Shiny aussieht, zeigt Trainer wreak_hav0c auf reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Fazit: Mit der neuen Forschung habt ihr die Chance, gleich zwei neue Pokémon zu erhalten. Die Aufgaben dafür sind recht einfach und sollten schon in wenig Zeit gelöst werden. Zum Wasser-Festival findet ihr in der Wildnis Pokémon wie Sterndu, Marill, Wailmer, Bithora, Flegmon, Araqua, Quaputzi und Mantax. Das hilft bei der Aufgabe mit den Wasser-Typen ungemein.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Events im Mai 2022 bei Pokémon GO, mit allen Terminen und Pokémon, die euch in den nächsten Tagen erwarten.