Pokémon GO bringt Wasserfestival mit coolen neuen Monstern und einem langersehnten Kostüm

Am 12. Mai startet in Pokémon GO das Wasserfestival, welches euch wieder jede Menge Spawns und Boni bringt. Dabei feiern auch ein paar neue Pokémon ihr Debüt im Spiel, wie das legendäre Pokémon Kapu-Kime. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Event-Inhalte euch erwarten.

Um was für ein Event geht es? In den kommenden Tagen wird es in Pokémon GO nass, denn das bevorstehende Wasserfestival dreht sich rund um das Thema Wasser und die dazugehörigen Monster. Dabei könnt ihr euch auf jede Menge Spawns und Boni freuen sowie auf das eine oder andere Pokémon-Debüt.

Das sind die Highlights des Wasserfestivals (via pokemongolive.com):

Neues legendäres Pokémon Kapu-Kime

Araqua und Aranestro feiern ihr Debüt

Das neue kostümierte Pokémon: Lapras mit Schal

Bithora wird es erstmals als Shiny geben

Wann findet das Wasserfestival statt? Das Wasser-Event startet am 12. Mai 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann eine gute Woche Zeit, um von den neuen Spawns und Boni zu profitieren, bis es am 20. Mai 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit schließlich endet.

Die neuen Monster zum Wasserfestival

Kapu-Kime

Bei Kapu-Kime handelt es sich um ein legendäres Pokémon von Typ Wasser und Fee. Es ist der Schutzpatron der Alola-Insel Poni und verfügt über keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Während des Wasserfestival könnt ihr Kapu-Kime erstmals in den Level-5-Raids treffen. Hier findet ihr die besten Konter gegen Kapu-Kime.

Erkennen könnt ihr das Pokémon an seinem schlanken, schwarzen Körper, den langen bläulichen Haaren und den flossenartigen Händen. Seinen zierlichen Körper schützt Kapu-Kime, ähnlich wie die anderen Schutzpatrone der Alola-Inseln, mit einer lilafarbenen Schale. Die schillernde Variante des legendären Monsters wird es aber vorerst noch nicht im Spiel geben.

Das neue legendäre Pokémon Kapu-Kime

Araqua und Aranestro

Ein weiteres Debüt zum Wasserfestival feiern das Wasser- und Käfer-Pokémon Araqua und seine Weiterentwicklung Aranestro, die ebenfalls aus der Alola-Region stammen. Während des Events könnt ihr Araqua in der Wildnis und durch Feldforschungen begegnen. Mit Hilfe von 50 Bonbons könnt ihr es dann zu Aranestro entwickeln.

Erkennen könnt ihr das neue Pokémon an seinem neonfarbenen, spinnenänhlichen Körper. Es hat einen verhältnismäßig großen Kopf, der von einer Blase umschlossen wird.

Seine Weiterentwicklung ist im Gegensatz zu Araqua etwas größer, lässt sich aber ebenfalls an einem markanten spinnenähnlichem Aussehen, den neonfarbenen Beinen und der Blase am Kopf erkennen. Als Shinys wird es beide Monster aber zunächst nicht im Spiel zu finden geben.

Die neuen Alola-Pokémon Araqua und Aranestro

Lapras mit Schal und Shiny-Bithora

Neben den drei neuen Pokémon aus der Alola-Region, könnt ihr euch aber auch über Lapras mit einem blaugestreiften Schal freuen, der als eine Fliege gebunden ist. Das kostümierte Pokémon wurde bereits vor einigen Tagen bei einem Fund im Spiel-Code entdeckt und sorgte für viel Begeisterung bei den Trainern.

Einige Spieler haben schon lange sehnsüchtig auf das besondere Lapras mit dem Schal gewartet. Zu finden ist es in Level-3-Raids und in Feldforschungen. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen.

Das kostümierte Lapras, auf das so viele gewartet haben

Darüber hinaus feiert Bithora zum Wasserfestival sein Shiny-Debüt in Pokémon GO. Das Gesteins- und Wasser-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation findet ihr während des Events in der Wildnis und in Feldforschungen, es kann aber auch aus Eiern schlüpfen. Erkennen könnt ihr es an seinem rot-weiß gestreiften Körper und den grünen Blättern oberhalb es Kopfes.

Bithora normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Spawns zum Wasserfestival

Wie ihr es von den Events in Pokémon GO gewohnt seid, werden auch zum Wasserfestival die Spawns thematisch angepasst. Auf folgende Monster könnt ihr im Event-Zeitraum treffen:

In der Wildnis: Tentacha* Flegmon* Goldini* Sterndu* Karpador* Marill* Loturzel* Gehweiher Karnivanha* Wailmer* Schallquap* Bithora* Araqua Quaputzi Mantax* Mamolida*



In 7-km-Eiern: Enton* Azurill* Mantirps Hydropi* Barschwa* Bithora* Sterndu* Perlu*



In Raids: Level-1-Raids: Baldorfish*, Wailmer*, Parfi, Equana, Wuffels* Level-3-Raids: Alola-Raichu*, Lapras mit Schal*, Impergator, Azumarill, Kappalores Level-5-Raids: Kapu-Kime Mega-Raids: Mega-Turtok*



Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir für euch mit einem (*) markiert.

Alle Boni zum Wasserfestival

Neben den zahlreichen, thematisch passenden Spawns, erwartet euch selbstverständlich während des Events auch der eine oder andere Bonus. Auf folgendes könnt ihr euch freuen:

Regen-Lockmodule halten 2 Stunden

Doppelte Bonbons beim Ausbrüten

Für ausgebrütete Eier gibt es mehr XL-Bonbons

Spezialforschung zur Insel Poni

Event-Feldforschungen Belohnungen: Mega-Energie für Turtok und Garados, Begegnungen mit Karpador*, Karnivanha*, Wailmer*, Liebiskus*, Bithora*, Araqua, Lapras mit Schal*, Marill*

Befristete Forschung Belohnung: 50 Mega-Energie für Garados, 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub und Begegnung mit Lapras mit Schal sowie Araqua

Globale Herausforderung vom 11. Mai um 22:00 Uhr bis 21. Mai um 10:00 Uhr Aufgabe: 600.000.000 Wasser-Pokémon fangen Belohnung: doppelte Fang-Bonbons

Neue Avatar-Artikel

Ein Schal als neuer Avatar-Artikel

Wie findet ihr die neuen Pokémon zum Wasserfestival? Auf welchen Bonus freut ihr euch am meisten? Und welches Monster wollt ihr beim Event auf gar keinen Fall verpassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und tauscht euch hier auf MeinMMO mit anderen Trainern zum Thema aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir zeigen euch, welche Events euch im Mai erwarten und welche sich besonders lohnen.