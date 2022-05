Pokémon GO: Feldforschungen im Mai 2022, diese Quests lohnen sich

Die neuen Feldforschungen (Quests) im Mai 2022 bei Pokémon GO sind da. Wir zeigen euch, welche sich lohnen.

Was ist neu? Regelmäßig verändert Entwickler Niantic, welche Inhalte sich die Spieler von Pokémon GO in den Feldforschungen verdienen können.

Auch für diesen Monat gibt es wieder neue Quests und wir zeigen euch, welche davon sich für euch lohnen und welche ihr ignorieren könnt.

Feldforschungen im Mai 2022: Fangen

Fangen-Forschungen: Bei den folgenden Forschungen geht es darum, bestimmte Mengen an Pokémon zu fangen oder dabei Hilfsmittel einzusetzen.

Fange 5 Pokémon Belohnung: Begegnung mit Zwirrlicht*, Shuppet* oder Traunfugil*

Fange 7 Pokémon Belohnung: Begegnung mit Karpador*

Fange 5 verschiedene Arten von Pokémon Belohnung: Begegnung mit Owei*

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit Dratini* oder Kindwurm*

Fange 5 Pokémon mit Wetterboost Belohnung: Begegnung mit Vulpix*, Quapsel*, Hippopotas* oder Shnebedeck*

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit Ledyba*, Webarak* oder Yanma*



Welche lohnen sich? Vor allem die Aufgabe mit den Drachen-Pokémon kann sich für euch lohnen, denn Brutalanda und Dragoran gehören zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO.

Feldforschungen im Mai 2022: Werfen

Werfen-Forschungen: Bei dieser Art der Forschungen kommt es drauf an, gezielte gute, großartige oder fabelhafte Würfe zu landen. Teilweise sogar mehrmals hintereinander.

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit Dummisel*

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit Snubbull*, Liliep* oder Anorith*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit Onix*

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit Pandir*

Lande einen fabelhaften Wurf Belohnung: Begegnung mit Dratini*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit Kaumalat*



Welche lohnen sich? Für die Sammler unter euch lohnt es sich, die Pandir-Quest zu lösen. In diesem Monat steht die Form #7 als Belohnung zur Verfügung. Außerdem sind Dratini und Kaumalat spannende Pokémon, da die Weiterentwicklung Dragoran und auch Knakrack zu den besten Drachen-Angreifern zählen. Knakrack zählt auch zu den besten Boden-Angreifern in Pokémon GO.

Feldforschungen im Mai 2022: Kämpfen

Kämpfen-Forschungen: Bei diesen Quests sollt ihr gegen andere Trainer oder auch in Raids kämpfen.

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit Galar-Zigzachs*

Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Belohnung: Begegnung mit Amonitas* oder Kabuto*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit Aerodactyl*

Kämpfe in der Kampfliga Belohnung: Begegnung mit Hydropi*



Welche lohnen sich? Für Sammler lohnt sich die Quest, die euch eine Begegnung mit Galar-Zigzachs beschert. Das Pokémon ist recht selten und das Shiny bei Sammlern hoch angesehen.

Feldforschungen im Mai 2022: Brüten und Power-Ups

Ei- und Power-Up-Forschungen: Hier sollt ihr verschiedene Mengen von Eiern schlüpfen lassen oder eure Pokémon mit Power-Ups versorgen.

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit Mantax* oder Klikk*

Brüte 2 Eier aus Belohnung: Begegnung mit Tanhel*

Nutze 3 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Bisasam*, Glumanda* oder Schiggy*

Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Endivie*, Karnimani* oder Feurigel*

Nutze 7 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Geckarbor*, Flemmli* oder Hydropi*



Welche lohnen sich? Tanhel und Klikk sind recht seltene Pokémon, die man bei diesen Aufgaben mitnehmen kann.

Feldforschungen im Mai 2022: Allgemein

Allgemeine Quests: Für diese Quests sollt ihr unter anderem Cryptos erlösen, Schnappschüsse machen oder Fotoscheiben drehen.

Mache einen Schnappschuss eines Pokémon in der Wildnis Belohnung: Begegnung mit Hoppspross*, Yanma* oder Kramurx*

Mache einen Schnappschuss eines Wasser-Pokémon in der Wildnis Belohnung: Begegnung mit Remoraid*

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit Evoli* Alle Tricks und Spitznamen für die Evoli-Entwicklung

Drehe 3 Fotoscheiben bei PokéStops oder Arenen Belohnung: Begegnung mit Mogelbaum*

Drehe 5 Fotoscheiben bei PokéStops oder Arenen Belohnung: Begegnung mit Trasla*

Erlöse ein Crypto-Pokémon Belohnung: Begegnung mit Kanivanha

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit Pikachu*

Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit Yorkleff*

Verdiene zwei Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit Scoppel*

Verdiene drei Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit Flunschlick

Verschicke 3 Geschenke mit Sticker Belohnung: Begegnung mit Pummeluff*

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit Machomei*



Welche lohnen sich? Spannende Pokémon bei diesen Quests sind Mogelbaum, Trasla und auch Machomei. Wenn ihr Quests dieser Art findet, lohnt es sich, sie zu erledigen. Dafür bekommt ihr starke Angreifer für eure Sammlung.

Wie gefallen euch die Quests für diesen Monat? Findet ihr, dass Niantic eine gute Auswahl mit den Pokémon und den Belohnungen getroffen hat oder ist euch das zu wenig und ihr wünscht euch langsam mal eine größere Überarbeitung der Feldforschungen?

Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare. Im Juni startet das große GO Fest 2022 und bringt einige spannende Inhalte mit.