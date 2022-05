Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2022 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden mit Boni, Pokémon und Zeiten im Mai 2022 bei Pokémon GO. Euch erwarten fünf Termine. Wir zeigen euch, wann es Bonbons, EP und Sternenstaub als Belohnung gibt.

Was sind Rampenlicht-Stunden? Jeden Dienstagabend läuft ein Event dieser Art. Von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit steht dann ein bestimmtes Pokémon im Fokus. Ihr trefft es in der Zeit nahezu überall in der Wildnis. Begleitet wird so ein Event von einem Bonus, der sich auf die erhaltenen Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder Bonbons auswirkt.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Rampenlicht-Stunden, die im Mai 2022 bei Pokémon GO laufen.

Alle Termine der Rampenlichtstunden im Mai 2022

Merkt euch die Termine: Im Mai starten insgesamt fünf Rampenlicht-Stunden. Die folgenden Pokémon und Boni stehen im Fokus:

Datum Pokémon & Bonus 3. Mai Wingull* und Bonbons 10. Mai Camaub und Bonbons 17. Mai Karpador* und EP 24. Mai Jurob* und Sternenstaub 31. Mai Peppeck und EP Pokémon, die ihr als Shiny finden könnt, haben wir mit einem Stern (*) markiert



Nachfolgend gehen wir auf jede Rampenlicht-Stunde genauer ein und zeigen euch die Boni im Detail und ob sie sich lohnen.

Rampenlicht-Stunde am 3. Mai

Welches Pokémon? Zur ersten Rampenlicht-Stunde im Mai rückt Wingull aus der dritten Spielgeneration in den Fokus. Es gehört zu den Typen Wasser und Flug und kann sich zu Pelipper weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr beim Event die doppelte Menge an Bonbons. Das zählt auch für Pokémon abseits von Wingull (wie Raidbosse).

Für wen lohnt sich das? Wingull selbst ist nicht sonderlich stark und kann für Raids, Arenen und Trainerkämpfe getrost ignoriert werden. Seine Weiterentwicklung Pelipper spielt in der Superliga und in der Hyperliga im oberen Mittelfeld mit, ist bei Raids aber nicht brauchbar. Außerdem lohnt sich der Bonbon-Bonus, wenn ihr in der Event-Zeit Raids spielt.

Kann man Shiny Wingull fangen? Ja, ihr könnt Shiny Wingull in Pokémon GO finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 10. Mai

Welches Pokémon? Die zweite Rampenlicht-Stunde im Mai bringt euch Begegnungen mit Camaub. Das Pokémon stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zu den Typen Feuer und Boden. Es kann sich zu Camerupt weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Das zählt für alle Pokémon, die ihr verschickt.

Für wen lohnt sich das? Weder Camaub noch Camerupt sind sonderlich starke Angreifer. Nutzt das Event also vor allem wegen des Verschick-Bonus, um eure Sammlung damit effizient aufzuräumen.

Kann man Shiny Camaub fangen? Nein, Shiny Camaub ist noch nicht in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 17. Mai

Welches Pokémon? Die dritte Rampenlicht-Stunde im Mai läuft mit dem Pokémon Karpador, das ihr aus der ersten Spielgeneration kennt. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Garados weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Karpador selbst ist als Angreifer zu ignorieren. Allerdings lohnt sich das Sammeln des Pokémon durchaus, denn Garados ist als Angreifer in Raids richtig brauchbar. Auch im PvP kann Garados in der Hyperliga und Meisterliga viele Punke sammeln. Das Event lohnt sich also richtig für euch, um eure Sammlung mit starken Angreifern zu füllen.

Kann man Shiny Karpador fangen? Ja, ihr könnt Shiny Karpador in Pokémon GO finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 24. Mai

Welches Pokémon? Die vierte Rampenlicht-Stunde im Mai bringt euch Begegnungen mit Jurob aus der 1. Spielgeneration. Es gehört zum Typ Wasser und kann sich zu Jugong weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub. Das zählt für alle Pokémon, die ihr im Event-Zeitraum fangt.

Für wen lohnt sich das? Jurob ist kein sonderlich starker Angreifer. Seine Weiterentwicklung Jugong spielt in der Superliga bei Trainerkämpfen weit oben mit und kann da einige Punkte holen. Sonst ist es eher uninteressant. Dennoch lohnt sich der Sternenstaub-Bonus beim Event.

Kann man Shiny Jurob fangen? Ja, schillernde Jurob sind in Pokémon GO bereits freigeschaltet.

Rampenlicht-Stunde am 31. Mai

Welches Pokémon? Die fünfte Rampenlicht-Stunde im Mai 2022 bei Pokémon GO bringt euch das Pokémon Peppeck. Es stammt aus der 7. Spielgeneration und gehört zu den Typen Normal und Flug. Es kann sich zu Trompeck und Tukanon weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Peppeck und seine Entwicklungen sind nicht sonderlich interessant. Weder in Raids noch in Trainerkämpfen spielen sie eine bemerkenswerte Rolle.

Kann man Shiny Peppeck fangen? Nein, die schillernde Version des Pokémon ist noch nicht in Pokémon GO veröffentlicht worden.

Wie gefallen euch die Rampenlicht-Stunden in diesem Monat? Habt ihr Favoriten dabei oder findet ihr alles gleich gut oder schlecht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Im Juni startet das große GO Fest 2022 in Pokémon GO mit Shinys, neuen Pokémon, Spezialforschungen und Challenges.