Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Peppeck und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 31. Mai 2022, eine Rampenlicht-Stunde mit dem Alola-Pokémon Peppeck statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das Event losgeht, ob es Peppeck als Shiny geben wird und auf welchen Bonus ihr euch außerdem freuen könnt.

Um welches Event geht es? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Bei dieser wird ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt, was ihr deshalb überall finden könnt.

Heute trefft ihr während der Rampenlicht-Stunde auf das Alola-Pokémon Peppeck. Es stammt vom Typ Normal und Flug. Um das Event abzurunden, erhaltet ihr dazu einen EP-Bonus.

Rampenlichtstunde mit Peppeck – Start, Boni & Shiny

Wann geht die Rampenlicht-Stunde los? Wie jeden Dienstag, startet die Rampenlicht-Stunde auch heute, am 31. Mai, pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event läuft dann 60 Minuten und endet somit um 19:00 Uhr bereits wieder.

Welche Boni gibt es? Während der gesamten Rampenlicht-Stunde trefft ihr in der Wildnis an jeder Ecke auf Peppeck. Zusätzlich erhaltet ihr doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Wer möglichst viele Peppeck fangen möchte, kann sich auch einen Rauch setzen. Der zieht weitere Exemplare an.

Gibt es Peppeck als Shiny? Nein, Peppeck ist leider noch nicht in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar.

Peppeck in seiner normalen Form

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Peppeck?

So stark ist es: Besonders stark sind Peppeck und seine Weiterentwicklungen Trompeck und Tukanon nicht. Sie sind daher für den Einsatz in Raids und in PvP-Kämpfen eher weniger interessant.

Für wen lohnt sich die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde lohnt sich heute lediglich wegen des EP-Bonus beim Fangen. Wem noch ein paar EP auf dem Weg von Level 41 zu Level 50 fehlen, der hat heute die Gelegenheit ein paar Punkte zu farmen. Wenn ihr euch zusätzlich ein Glücksei setzt, dann könnt ihr eure EP für 30 Minuten ein weiteres Mal verdoppeln.

Und auch Trainer, denen noch Peppeck-Bonbons zum Entwickeln fehlen, um die Sammler-Herausforderung zu „Alola an Alola“ abzuschließen, haben heute noch einmal die Chance dazu. Wer jedoch auf der Suche nach einem starken Angreifer oder einem schillernden Exemplar ist, wird hierbei nicht fündig.

Wie findet ihr die Rampenlicht-Stunde mit Peppeck heute? Werdet ihr teilnehmen? Oder interessiert euch das Event heute gar nicht und ihr setzt lieber auf die Rampenlicht-Stunden im Juni 2022? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.