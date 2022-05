Pokémon GO: Alle Events im Juni 2022 – Termine und Boni

In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Events, die im Juni 2022 in Pokémon GO stattfinden. Wir von MeinMMO verraten euch, welche Termine ihr euch freihalten solltet und auf welche Boni ihr euch freuen könnt.

Was zeigt unsere Übersicht? In Pokémon GO erwarten euch monatlich zahlreiche Events und auch im Juni 2022 wird es wieder einige davon für euch geben. Wir haben euch in der folgenden Übersicht alle Events aufgelistet, die euch in den kommenden Wochen erwarten.

Dabei zeigen wir euch zum einen die richtig großen Veranstaltungen, wie das Pokémon GO Fest, aber auch Kurz-Events, wie die wöchentlichen Raid- und Rampenlicht-Stunden. Darüber hinaus gehen wir auch auf die Änderungen in der GO-Kampfliga ein.

Alle Events im Juni 2022 in der Übersicht

In den kommenden Wochen stehen in Pokémon GO einige Events an. Welche das sind, könnt ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Am Ende des Artikels zeigen wir euch außerdem, welche Inhalte sich davon besonders lohnen.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Informationen zu den einzelnen Events bekannt sind, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Datum Event 01. Juni Start der neuen Jahreszeit:

Season of GO 01. Juni Raid-Stunde mit

Kyogre* 01. Juni –

01. Juli Forschungsdurchbruch

mit Klikk* 01. Juni –

07. Juni 5er Raids mit

Kyogre* 01. Juni –

07. Juni Mega-Raids mit

Mega-Stahlos* 01. Juni –

08. Juni PvP: Superliga und

Superliga-Remix 04. Juni –

05. Juni Pokémon GO Fest 2022 07. Juni Rampenlicht-Stunde mit

Nasgnet* und doppelte

Fang-Bonbons 07. Juni –

12. Juni Abenteuerwoche 07. Juni –

16. Juni 5er Raids mit

Groudon* 07. Juni –

16. Juni Mega-Raids mit

Mega-Aerodactyl* 08. Juni Raid-Stunde mit

Groudon* 08. Juni –

22. Juni PvP: Hyperliga und

Fang-Cup: Pokémon GO

Fest Edition 14. Juni Rampenlicht-Stunde mit

Mantax* und doppelte

Verschick-Bonbons 15. Juni Raid-Stunde mit

Groudon* 15. Juni –

22. Juni PvP: Meisterliga und

Fossil-Cup 16. Juni –

30. Juni Crossover-Event 16. Juni –

23. Juni 5er Raids mit

Mewtu*

(Lade-Attacke: Spukball) 16. Juni –

23. Juni Mega-Raids mit

Mega-Bisaflor* 18. Juni PvP: GO-Kampftag 21. Juni Rampenlicht-Stunde mit

Webarak* und doppelte

Entwicklungs-EP 22. Juni Raid-Stunde mit

Mewtu* 22. Juni –

29. Juni PvP: Superliga und

Retro-Cup 23. Juni –

01. Juli 5er Raids mit

Mewtu*

(Lade-Attacke: Psychostoß) 23. Juni –

01. Juli Mega-Raids mit

Mega-Turtok* 25. Juli Community Day mit

bisher unbekannten Pokémon 28. Juni Rampenlicht-Stunde mit

bisher unbekanntem Pokémon* 29. Juni Raid-Stunde mit

Mewtu* 29. Juni –

06. Juli PvP: Hyperliga und

Kanto-Cup

Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form fangen.

Welche Events lohnen sich im Juni besonders?

Die Themen-Events:

Pokémon GO Fest 2022 (04. und 05. Juni): Beim GO Fest handelt es sich um eines der größten Events in Pokémon GO. Dabei werdet ihr auf zahlreiche Spawns und coole Shinys treffen sowie tolle Boni erhalten. In diesem Jahr feiert außerdem das mysteriöse Pokémon Shaymin sein Debüt und voraussichtlich erwartet euch die Ultrabestie Anego, eine ganz neue Art von Monstern.

Abenteuerwoche (07. Juni bis 12. Juni): Während der Abenteuerwoche könnt ihr in Pokémon GO wieder häufiger auf Fossli- und Gesteins-Pokémon treffen. Welche das sein werden ist zwar noch nicht bekannt, in der Vergangenheit brachte sie euch jedoch Monster wie Kabuto, Amonitas, Anortih oder Liliep. Diese sind nur gelegentlich im Spiel zu finden, werden jedoch zum Lösen der Spezialforschung zu Meltan gebraucht.

Crossover-Event (16. Juni bis 30. Juni): Das Crossover-Event findet anlässlich der Kooperation mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel statt. Bei diesem soll Pokémon GO eine eigene Edition erhalten. Was euch konkret zum Event erwartet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Raids: Im Juni findet ihr in den Level-5-Raids gleich drei starke Raid-Bosse: Kyogre, Groudon und Mewtu. Alle drei gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO, weshalb ihr euch die Raid-Bosse sichern solltet. Mit etwas Glück könnt ihr sie sogar in ihrer schillernden Form fangen.

Rampenlicht-Stunden: Die wöchentlichen Rampenlicht-Stunden beinhalten eher die durchschnittlichen Pokémon. Allerdings ist das Monster der letzten Rampenlicht-Stunde noch nicht bekannt, soll aber laut Niantic ein Shiny sein. Eventuell feiert also ein neues Pokémon sein (Shiny-) Debüt. Das bleibt aber vorerst abzuwarten.

Wie gefallen euch die geplanten Events im Juni? Auf welches freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

