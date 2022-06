Pokémon GO: Morgen startet Abenteuerwoche – Alle Spawns und Inhalte des Hyperbonus

In Pokémon GO startet morgen, am 07. Juni 2022, die Abenteuerwoche. Dabei könnt ihr euch auf zahlreiche Spawns und Boni freuen. Wir von MeinMMO zeigen euch, was euch zum Event erwartet und welche Inhalte ihr als Hyperbonus freigeschaltet habt.

Was ist das für ein Event? Nach dem Ende des großen GO Fest 2022, startet in Pokémon GO direkt das nächste Event: die Abenteuerwoche. Bei dieser werdet ihr vor allem auf Gesteins- und Fossil-Pokémon treffen. Doch das Event hält noch weitere Highlights für euch bereit:

Balgoras und Amarino feiern ihr Debüt

Raids mit Icognito F

Hyperbonus-Event „Begrenzte Forschung“

zusätzliche Boni durch den erreichten Hyperbonus zum GO Fest

Welche Spawns, Shinys und Boni euch außerdem erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann findet die Abenteuerwoche statt? Die Abenteuerwoche startet am 07. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 12. Juni 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns und Shinys zur Abenteuerwoche

Während der Abenteuerwoche liegt der Fokus der Spawns vor allem auf Gesteins- und Fossil-Pokémon. So werdet ihr in der Wildnis, in Raids aber auch aus 7-km-Eiern einigen von ihnen begegnen. Passend dazu feiern die beiden Dino-Pokémon Amarino und Balgoras ihr Debüt im Spiel.

In der nachfolgenden Übersicht seht ihr, wo ihr welche Monster finden könnt. Alle Pokémon, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis

Wie ihr das bereits von anderen Events kennt, wird es auch während der Abenteuerwoche wieder veränderte Spawns in der Wildnis geben. Haltet nach folgenden Monstern Ausschau:

Rihorn*

Amonitas*

Kabuto*

Larvitar*

Stollunior*

Liliep*

Anorith*

Koknodon*

Schilterus*

Georok

Aerodactyl*

Pupitar

Pokémon aus Raids

Und auch in den Raid-Kämpfen könnt ihr im Event-Zeitraum auf den einen oder anderen neuen Raid-Boss treffen:

Raids Pokémon Level-1-Raids Kleinstein*

Alola-Kleinstein*

Mogelbaum*

Kiesling*

Icognito F* Level-3-Raids Rizeros

Pottrott*

Despotar

Stolloss Level-5-Raids Groudon* Mega-Raids Mega-Aerodactyl*

Durch den Hyperbonus, den ihr euch zum GO Fest erspielt habt, wurde zusätzlich Icognito F für die Level-1-Raids freigeschaltet. Diesem könnt ihr mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form begegnen.

Pokémon aus 7-km-Eiern

In den 7-km-Eiern erwarten euch ebenfalls einige interessante Pokémon. Neben den beiden neuen Monstern, Balgoras und Amarino, könnt ihr hier auch auf Galapaflos und Flapteryx treffen:

Pottrott*

Schneckmag*

Koknodon*

Schilterus*

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras

Amarino

Das sind Amarino und Balgoras

Während der Abenteuerwoche könnt ihr in Pokémon GO erstmals auf die beiden Pokémon Amarino und Balgoras treffen. Mit Ausnahme vom Mini-Event werden diese aus den 7-km-Eiern schlüpfen oder aus Belohnungen zu bekommen sein. Bei beiden Monstern handelt es sich um dinoähnliche Pokémon aus der 6. Spiele-Generation.

Amarino: Amarino gehört zu den Gesteins- und Eis-Pokémon. Sein Körper ist blau und es trägt über seinen großen blauen Augen jeweils einen gelb-rosa Kamm. Amarino lässt sich zu Amagarga weiterentwickeln.

Amarino und Amagarga (via pokemon.com)

Balgoras: Balgoras hat hingegen einen bräunlichen Körper mit einem weißen Nackenkamm. An seinem Kopf und am Schwanz zieren außerdem orangefarbene Hörner seinen Körper. Das Gesteins- und Drachen-Pokémon verfügt über die Weiterentwicklung Monargoras.

Balgoras und Monargoras (via pokemon.com)

Alle Boni und Inhalte des Hyperbonus zur Abenteuerwoche

Selbstverständlich erwarten euch neben den zahlreichen Spawns auch wieder einige Boni zur Abenteuerwoche. Vor allem durch das Erreichen der globalen Herausforderungen während des GO Fests 2022, konntet ihr euch die Boni zum Event mit Hilfe eines Hyperbonus noch einmal erweitern.

So könnt ihr euch während der Abenteuerwoche auf folgende Besonderheiten freuen:

doppelte EP, wenn ihr an einem PokéStop dreht

fünffache EP, wenn ihr zum ersten Mal an einem PokéStop dreht

halbierte Schlüpfdistanz bei Eiern

Event-Feldforschungen Begegnung mit Amonitas*, Kabuto*, Aerodactyl*, Liliep*, Anorith*, Koknodon*, Schilterus*, Balgoras, Amarino, Galapaflos*, Flapteryx*

Befristete Forschung Belohnung: 3 kostenlose Brutmaschinen

Mini-Event „Begrenzte Forschung“

verbesserte AbenteuerSync-Belohnungen (ab dem 13. Juni 2022)

Mini-Event „Begrenzte Forschung“ zur Abenteuerwoche

Was ist das für ein Mini-Event? Ein besonderes Highlight, welches ihr euch durch den Hyperbonus zum GO Fest erspielt habt, ist ein Mini-Event zum Abschluss der Abenteuerwoche. Bei diesem könnt ihr euch über befristet Forschungsaufgaben freuen.

Obendrein werden in der Wildnis veränderte Spawns zu finden sein. Hierbei werden die beiden neuen Monster Balgoras und Amarino nochmal explizit in den Mittelpunkt gerückt und sind erstmals auch in der Wildnis zu bekommen. Euch erwartet beim Fangen von Amarino außerdem ein besonderes Wetterphänomen.

Ihr trefft sie während des Mini-Events in folgenden Zeiten in der Wildnis:

Zeiten Spawns 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Amarino 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Balgoras

Folgende Spawns erwarten euch außerdem während des Mini-Events:

Digda*

Alola-Digda*

Kleinstein*

Alola-Kleinstein*

Onix*

Rihorn*

Mogelbaum*

Stollunior*

Lithomith*

Besonderer Bonus: Wenn ihr während des Mini-Event an euren PokéStops dreht, dann erhaltet ihr befristet Forschungen. Diese bringen euch Begegnungen mit den beiden Pokémon Schilterus* und Koknodon*.

Wann findet das Mini-Event statt? Das Mini-Event läuft am 12. Juni 2022 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Wie findet ihr die Spawns und Boni zur Abenteuerwoche? Hattet ihr euch andere Boni durch das erreichen des Hyperbonus erhofft? Lasst es uns in den Kommentaren auf MeinMMO wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich lohnen.