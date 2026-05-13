Intel aufrüsten: Dieser CPU-Refresh für Gaming und Co. ist jetzt besonders günstig

Im Frühjahr hatte Intel seine jüngsten CPU-Neuauflagen präsentiert, die nochmal zum Aufrüsten einladen, und jetzt gibt es ein gutes Modell besonders günstig.

Intel Core Ultra 7 270K Plus um 14% reduziert

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Mit dem Arrow-Lake-Refresh für den scheidenden Sockel 1851 hatte Intel jüngst nochmal gegen die starke Konkurrenz von AMD nachgelegt und mit dem Intel Core Ultra 7 270K Plus gibt es einen gut bewerteten Prozessor für Spiele sowie Anwendungssoftware bei Amazon jetzt um 14 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das Modell bisher noch nicht. Dafür bekommt ihr 24-CPU-Kerne mit ebenso vielen Threads und bis zu 5,5 GHz Turbo-Boost-Takt, gepaart mit einer integrierten Grafikeinheit. Das nur leicht veränderte Design der Neuauflage eignet sich vor allem für Aufrüster mit B860-, H810-, Z890- oder W880-Mainboard.

Gaming- und Allround-CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus für 298,26 Euro (Tiefstpreis) statt 344,99 Euro UVP bei Amazon

In den Amazon-Rezensionen kommt die nichtsdestoweniger starke Allround-CPU mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen fast durchweg gut an und auch im Test bei den Kollegen von GameStar gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Wertung. Demnach macht Intel bei der Winderaufnahme des Kampfes mit AMD hier einen ersten Schritt.

Der Core Ultra 7 270K Plus von Intels Arrow-Lake-Refresh liefert ein gutes Gesamtpaket. Es ist vor allem für Spieler interessant, die auch auf eine hohe Leistung in Anwendungen abseits des Gamings Wert legen. Eine Antwort auf AMDs Spiele-Zugpferd in Form der X3D-Prozessoren hat Intel damit aber noch nicht parat – das wird frühestens mit den Nova-Lake-CPUs Ende 2026 oder im Jahr 2027 der Fall sein. GameStar

Pro hohe Spieleleistung

sehr hohe Anwendungsleistung

konkurrenzfähige Effizienz Contra optimale Spieleleistung setzt in seltenen Fällen manuelles Eingreifen voraus (Intel APO / Binary Optimization Tool)

Weitere Angebote: Heimkinosystem, Gaming-Notebook, Beamer und MacBook Air

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein 7.1-Heimkinosystem mit Dolby Atmos zum halben Preis bei MediaMarkt oder ein HP Omen Gaming-Notebook mit Geforce RTX 5060 unschlagbar günstig.

Außerdem bekommt ihr einen starken Full-HD-Beamer passend zur WM mit 57 Prozent Rabatt und auch Apples MacBook Air ist in verschiedenen Modellen teils besonders günstig.

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