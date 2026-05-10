Apples im letzten Jahr veröffentlichtes MacBook Air mit M4-Prozessor und 512 GB könnt ihr euch im Angebot gerade zum neuen Tiefpreis holen.

MacBook Air (M4) um 21% reduziert

Jetzt zum Angebot

Das 15 Zoll große MacBook Air (M4) gibt es mit 512 GByte SSD und 16 GB Arbeitsspeicher im Amazon-Angebot gerade um 21 Prozent reduziert. Auch MediaMarkt und Saturn haben aktuell den Preis.

So günstig gab es diese Ausstattungsvariante bisher noch nicht. Selbst die kleinste Ausführung mit gerade mal 256 GB großer SSD kostet aktuell lediglich 50 Euro weniger.

Alternativ gibt es derzeit auch das neuere MacBook Air mit M5- Prozessor und 13 Zoll reduziert schon für unter 1.000 Euro. Das 15-Zoll-Modell mit M5 ist indes nochmal gut 300 Euro teurer.

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Doch auch mit M4-Chip bietet das MacBook Air schnelles Arbeiten und Gaming, unterstützt Apples Intelligence-KI-Funktionen und vereint bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit in einem mobilen Design.

Das 15,3 Zoll große Liquid-Retina-Display verspricht hohen Kontrast und klare Details, während es außerdem eine 12-MP-Center-Stage-Kamera, drei Mikrofone und sechs Lautsprecher für 3D Audio gibt.

Apple MacBook Air (M4) mit 15 Zoll und 512 GB für 1.099 Euro statt 1.399 Euro UVP bei Amazon

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen gibt es mit 4,8 von 5 Sternen dort fast durchweg Traumwertungen. Auch im Test, etwa bei Tom’s Hardware, schnitt es mit 4,5 Sternen hervorragend ab.

Das MacBook Air mit M4 ist nach wie vor schlank, leistungsstark und einfach hervorragend. Dazu kommen ein niedrigerer Preis und standardmäßig 16 GB RAM – damit ist dieser Laptop eines der besten Preis-Leistungs-Angebote, die Apple seit langem auf den Markt gebracht hat. Tom’s Hardware

Pro Apple hat den Preis gesenkt

leistungsstarke Lautsprecher beim 15-Zoll-Laptop

verbesserte 12-MP-Center-Stage-Webcam

lange Akkulaufzeit

M4 unterstützt zwei externe Displays bei geöffnetem Deckel Contra Preise für RAM und SSD sind immer noch absurd

Display-Notch immer noch da, ohne Face ID

Weitere Angebote: OLED-TV, Tchibo-Kaffeemaschine, Ninja-Airfryer und Razer-Tastatur

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel einer der besten OLED-TVs von LG zum Tiefstpreis, den ihr euch wie ein Kunstwerk an die Wand hängen könnt. Außerdem bekommt ihr eine günstige Tchibo-Kapselmaschine für Espresso und Café Crema auf Knopfdruck sowie den vertikalen Ninja Double Stack XL Airfryer. Zudem gibt es aktuell eine Top-Tastatur von Razer zum Tiefpreis.

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