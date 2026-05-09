Wie ein Kunstwerk an der Wand: Den wohl besten 4K-TV des letzten Jahres gibt es jetzt im Gallery-Design zum Tiefstpreis

Der LG OLED evo G5 gilt mancherorts als der beste 4K-TV 2025 und jetzt ist er als Modell speziell für Wandmontage besonders günstig.
Den hervorragend bewerteten 4K-Fernseher LG OLED evo G5 gibt es in verschiedenen Versionen und Amazon hat mit dem OLED55G57LW gerade ein Gallery-Design in 55 Zoll zum an die Wand hängen um 9 Prozent reduziert im Angebot.
So günstig gab es das Modell bisher noch nicht. Eine Version mit Standfuß kostet indes aktuell 100 Euro mehr und beispielsweise auch bei MediaMarkt oder Saturn wird für eine solche aktuell dieser Preis aufgerufen.
Das Gallery-Design ist indes für eine flache und lückenlose Wandmontage ausgelegt und soll laut LG wie ein Kunstwerk an der Wand wirken. Technisch kommt aber das gleiche Display wie bei allen LG OLED evo G5 zum Einsatz.Jetzt zum Fernseher bei Amazon!
So bietet das ehemalige Topmodell ein helles OLED-Panel dank Tandem-Bauweise mit herausragenden Farben, Kontrasten und Schwarzwerten sowie eine hohe variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hertz.
Zudem gibt es vielseitigen HDR- und Audio-Support mit Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos und Co. sowie ein integriertes 4.2-Audiosystem mit 60 Watt, gepaart mit vielen Smart-TV-Funktionen.
Das WebOS-25-Betriebssystem mit vier Jahren Upgrade-Garantie bietet zahlreiche Streaming-Möglichkeiten und Apps. Obendrein gibt es viele wichtige Gaming-Features, darunter HDMI-2.1-Anschlüsse, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium oder NVIDIA-G-Sync-Kompatibilität.
Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt die G5-Modellreihe mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen ziemlich gut an, vor allem hinsichtlich Bildqualität und Ausstattung.
In der GameStar-Übersicht der besten 4K-Fernseher wird der LG OLED evo G5 sogar weiterhin an der Spitze geführt und soll auch angesichts des diesjährigen Nachfolgers G6 immer noch eine Empfehlung wert sein.
Jetzt zum Angebot bei Amazon!
Im Vergleich zu Samsung, Sony und Co. ist der LG OLED evo G5 für mich das beste Gesamtpaket eines modernen High-End-TVs.Lorenz Rittirsch, GameStar
Weitere Angebote: Tchibo-Kaffeemaschine, Ninja-Airfryer, Ryzen-CPU und Razer-Tastatur
Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.
Mit dabei sind zum Beispiel eine günstige Tchibo-Kapselmaschine für Espresso und Café Crema auf Knopfdruck sowie der vertikale Ninja Double Stack XL Airfryer.
Außerdem bekommt ihr einen guten Preis-Leistungs-Prozessor von AMD und ein Top-Tastatur zum Tiefpreis in Form eines flachen und kabellosen Gaming-Keyboards von Razer.
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.