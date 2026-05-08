Air Fryer sind für die 2020er Jahre das, was Mikrowellengeräte in den 1990ern waren: nur deutlich besser. Doch die Heißluftfritteusen haben einen Nachteil: Sie sind meist groß, klobig und nehmen wertvollen Platz in der Küche weg. Doch die Top-Marke Ninja hat hier eine Lösung, die obendrein gerade bei MediaMarkt sehr günstig ist!

Holt euch hier den starken Ninja Double Stack XL!

Zum Deal

Denn anstatt das Gerät einfach wie üblich in die Breite zu bauen, liegen bei der Ninja Double Stack XL die beiden Kammern übereinander. So erreicht das ganze Gerät in etwa die Ausmaße einer Kaffeemaschine und passt so auch gut in kleine Küchen.

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns diese starke Heißluftfritteuse ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Ideal für die WM, gemütliche Abende und ganze Menüs!

Die Vorteile eines Air Fryers wie der Ninja Double Stack XL liegen auf der Hand: Ihr könnt damit alles Mögliche in sehr kurzer Zeit schön knusprig braten und spart dabei ordentlich Energie. Denn anders als beim guten alten Backofen muss hier viel weniger Raum erhitzt werden, was deutlich schneller geht und weniger Strom verbraucht.

So bekommt ihr in Rekordzeit perfekt zubereitete Chicken-Nuggets, Würstchen und Fischstäbchen. Gerade für solche Finger-Food ist die Heißluftfritteuse optimal. Da kommt der aktuelle Deal zur WM und zu weiteren gemütlichen Abendveranstaltungen gerade recht.

Durch die vertikale Bauweise spart ihr hier ordentlich Platz.

Doch die Ninja Double Stack XL kann noch viel mehr. So passen in die geräumigen Fächer insgesamt 9,5 Liter! Das reicht, um jeweils ein ganzes Grillhähnchen zu braten. Damit steht auch einem angemessenen Sonntagsmenü nichts im Wege.

Apropos Menü: Das Konzept der Vertikalität wird hier nochmals auf die Spitze getrieben, denn innerhalb der Fächer könnt ihr nochmals einen Grillrost einschieben und so im selben Fach gleich zwei verschiedene Dinge zubereiten. Beispielweise Chicken-Nuggets auf dem Rost und darunter Pommes. Das ist optimal, wenn ihr im anderen Fach Dinge zubereitet, die eine andere Garzeit haben.

Denn dank der cleveren Synchron- und Match-Funktionen könnt ihr das Gerät so einstellen, dass es erst ab einer bestimmten Zeit mit dem anderen Fach loslegt. Das ist ideal, wenn ihr im oberen Fach Gemüse langsam durchgaren wollt und im unteren Fach die Nuggets ordentlich kross werden sollen. Wenn ihr alles korrekt einstellt, wird jede Speise exakt zur selben Zeit fertig, und zwar genau so, wie ihr es haben wollt.

Pommes, Kekse, Dörrobst und ein ganztes Hähnchen! All das gelingt in der Ninja Double Stack XL!

Ein weiterer starker Vorteil: Seid ihr fertig, werft ihr einfach die herausnehmbaren Fächer samt Rost und Bodenplatte in die Spülmaschine und spart euch so den Abwasch!

Das aktuelle Angebot zur Ninja Double Stack XL bei MediaMarkt lässt also keine Wünsche offen und ist sogar günstiger als der Deal zur kleineren Version, die nur 7,6 Liter fasst. Wenn ihr also noch keinen Air Fryer habt, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt zum Kauf!

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