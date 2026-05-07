Flache Tastatur mit toller Beleuchtung: Dieses kabellose Gaming-Keyboard von Razer bekommt ihr jetzt günstig wie noch nie

Mit der Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed gibt es jetzt eine sehr gut bewertete Gaming-Tastatur besonders günstig im Angebot.
Wer auf der Suche nach einer ebenso schlanken wie schicken und performanten Gaming-Tastatur ohne Kabel ist, sollte sich die Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed im Angebot näher anschauen.
Diese gibt es bei MediaMarkt und bei Saturn gerade um 37 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das noch nicht. Für 10 Euro mehr bekommt ihr auch die noch kleinere Tenkeyless-Version ohne Nummernblock.
Die Tastatur zeichnet sich durch niedrige 18,5 mm Fronthöhe für belastungsfreies Tippen und ein gedämmtes Aluminium-Top-Gehäuse aus. Sie arbeitet mit Orange-Mechanical-Switches für ein präzises Auslösen mit leisem, taktilem Gefühl, wobei der Auslösepunkt bei 1,6 mm mit lediglich 45 g Auslösekraft schnelle Eingaben ermöglicht.Jetzt zur Tastatur bei MediaMarkt!
Razers HyperSpeed-Wireless-Technologie per 2,4-GHz-Funkadapter verspricht Lag-freies Spielen und zudem ist auch Bluetooth mit an Bord, womit sich schnell zwischen drei Bluetooth-Geräten umschalten lässt. Überdies gibt es einen multifunktionalen Drehregler und bei der Fullsize-Version 11 Funktions- sowie vier spezielle Makrotasten.
Texturierte Doubleshot-PBT-Tastenkappen sollen derweil eine verbesserte Haltbarkeit sowie eine optimal durchscheinende und ebenfalls konfigurierbare RGB-Beleuchtung bieten. Wer auf letztere verzichtet, bekommt bis zu 980 Stunden Akkulaufzeit, während sie ansonsten bei voller Leuchtkraft bis zu 36 Stunden durchhalten soll.
In einer Rezension bei MediaMarkt hat die Tastatur 4 von 5 Sternen als Bewertung erhalten, wobei die Tasten mit einem angenehm leisen Klick gelobt wurden sowie die anderen Razer-Extras. Kritik gab es für die begrenzte Akkulaufzeit mit Beleuchtung. In einem Review bei Tweaktown gab es indes eine Testwertung von 90 Prozent:
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Mit der Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed bringt der Hardware-Hersteller eine bemerkenswerte kabellose Gaming-Tastatur im Low-Profile-Design auf den Markt.
Dank ihrer fantastischen Verarbeitungsqualität und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten macht sie Logitechs beliebter G915 ernsthafte Konkurrenz.Tweaktown.com
Weitere Angebote: Gaming-Headset, LEGO Star Wars, Faltgrill und Radeon-Grafikkarte
Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.
Mit dabei sind zum Beispiel auch eines der besten Gaming-Headsets von Razer überhaupt und ein LEGO-Star-Wars-Set passend zum neuen Kinofilm The Mandalorian and Grogu. Außerdem bekommt ihr einen praktischen Faltgrill von der Größe eines Laptops reduziert und AMDs beliebte Grafikkarte Radeon RX 9070 XT.
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