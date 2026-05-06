“Eines der besten Gaming-Headsets am Markt”: High-End-Kopfhörer von Razer jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Dieses Oberklassemodell von Razer gilt als eines der besten Gaming-Headsets überhaupt und ist jetzt im Angebot besonders günstig zu haben.

Razer Gaming-Headset um 28% reduziert

Jetzt zum Angebot!

Razers BlackShark V3 Pro gehört zwar zu den teureren Gaming-Headsets, doch bei Amazon ist es gerade um 28 Prozent reduziert im Angebot im Vergleich zur Preisempfehlung und hat damit einen neuen Tiefstand erreicht.

So günstig oder günstiger gab es das sehr gut bewertete und erst im letzten Jahr erschienene Modell bisher nämlich noch nicht. Unterdessen hat neben Amazon alternativ auch Coolblue den neuen Tiefstpreis aktuell im Angebot.

Für den Preis verspricht Razer dank seiner TriForce-50-mm-Treiber der 2. Generation mit Bio-Zellulose-Membran mehr Klarheit und eine positionsgenaue Performance mit natürlichem, satten Klang. Das abnehmbare 12-mm-Vollband-Mikrofon Razer HyperClear soll sogar konkurrenzlose Spracherfassung und Übertragungsqualität bieten.

Razer hat nach eigenen Angaben zudem die schnellste kabellose Technologie in Form von HyperSpeed Wireless Gen 2 in petto, die geringe Latenzen bis 10 Millisekunden bietet, was per 2,4-GHz-Funkadapter realisiert wird. Insgesamt gibt es vier Verbindungsmodi, nämlich obendrein noch parallel nutzbares Bluetooth sowie kabelgebunden USB und 3,5-mm-Klinke.

Mit an Bord sind darüber hinaus aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Hybrid-Technik, virtueller 7.1.4-Surround-Sound mit THX Spatial Audio für präzisen 3D-Klang sowie abgestimmte Sound-Profile für Spiele und individuell anpassbare Equalizer-Einstellungsmöglichkeiten. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Razer BlackShark V3 Pro für 194,99 Euro (Tiefstpreis) statt 269,99 Euro UVP

Bei GameStar konnte das Razer BlackShark V3 Pro im Ersteindruck letzten Sommer fast durchweg überzeugen und auch im Test bei Hardwarezoom gab es mit 95 Prozent eine hohe Testwertung ohne viel Kritik:

Mit dem neuen BlackShark V3 Pro liefert Razer eines der besten Wireless-Gaming-Headsets am Markt ab. Der Preis von knapp 270 Euro ist zwar kein Schnäppchen, doch dafür bekommt man auch ordentlich was für sein Geld geboten. […] Pro top Verarbeitung

schickes (Gaming-)Design

klare Höhen und Mitten

kräftiger und dynamischer Bass

gut klingender Raumklang

latenzfreie 2.4-GHz-Funktechnik

ordentliche Akkulaufzeit

Schnellladefunktion

Bluetooth

ANC

hoher Tragekomfort

abnehmbares Mikrofon

sehr gute Sprachqualität

einfache Bedienung am Gerät

übersichtliche Software/App

Simultanaudio

hohe Plattformvielfalt Contra teuer

Gewicht könnte eine Spur geringer sein Hardwarezoom.net

Weitere Angebote: LEGO Star Wars, Mini-Grill und Ryzen-CPU

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Grogu von LEGO Star Wars, bekannt aus The Mandalorian, ebenso wie ein Battle Pack mit dem 327. Sternenkorps aus der Clone-Wars-Ära. Außerdem gibt es einen reduzierten Grill von der Größe eines Laptops sowie eine starke Ryzen-CPU von AMD als optimales Upgrade für euren Gaming-PC.

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