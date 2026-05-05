Der süßeste Deal der Galaxis: LEGO Baby Yoda aktuell zum absoluten Spottpreis bei Amazon!

Ohne ihn wäre das ganze Manadlorian-Franchise von Disney nur die Story eines schweigsamen Typs mit Helm, der wild rumballert. Aber mit Grogu aka Baby Yoda werden die Disney+-Serie und der kommende Kinofilm erst richtig charmant.

Hier gibt’s Baby Yoda zum Sonderpreis!

Zum Deal

Und wenn euch die Zeit bis zum Kinostart von “The Mandalorian and Grogu” am 20. Mai zu lang ist, dann bietet euch der aktuelle Amazon-Deal die optimale Beschäftigung bis dahin. Denn der putzige Grogu samt seiner Schwebewiege und “Snack” ist gerade als LEGO-Set zum Sonderpreis erhältlich!

Bauen, ausstellen, verlieben: Warum dieses LEGO Set in jede Star Wars-Sammlung gehört

Mit starken 1.048 Teilen (ab 10 Jahren) bietet euch LEGO hier die perfekte Balance aus einem entspanntem Feierabend-Bauprojekt und einem putzigen Hingucker fürs Regal.

Grogu ist kein starrer Klotz, sondern voll beweglich!

Das sind die Highlights des Sets:

Optionale Schwebewiege: Die treue schwebende Wiege, die irgendwann in der Serie von einem Seemonster gefressen wird, ist hier fest dabei. Dabei sind Grogu und seine Wiege aber nicht fest verbunden. Vielmehr könnt ihr den kleinen grünen Schlawiner auch aus seiner Wiege nehmen und allein aufstellen.

Die treue schwebende Wiege, die irgendwann in der Serie von einem Seemonster gefressen wird, ist hier fest dabei. Dabei sind Grogu und seine Wiege aber nicht fest verbunden. Vielmehr könnt ihr den kleinen grünen Schlawiner auch aus seiner Wiege nehmen und allein aufstellen. Beweglicher Grogu: Die Figur ist trotz der Klötzchenbauweise nicht starr! Ihr könnt Grogus Arme, seinen Kopf und sogar seine riesigen Ohren stufenlos verstellen, um ihm genau den niedlichen Gesichtsausdruck zu verpassen, der den Mandalorianer in der Serie weichgekocht hat.

Die Figur ist trotz der Klötzchenbauweise nicht starr! Ihr könnt Grogus Arme, seinen Kopf und sogar seine riesigen Ohren stufenlos verstellen, um ihm genau den niedlichen Gesichtsausdruck zu verpassen, der den Mandalorianer in der Serie weichgekocht hat. Das optimale Zubehör: Was wäre Baby Yoda ohne Snacks? Ihr könnt ihm wahlweise seinen geliebten Sorgan-Frosch, einen blauen Space-Keks oder Mandos geliebten Schaltknauf der alten Razor Crest in die Hand drücken.

Was wäre Baby Yoda ohne Snacks? Ihr könnt ihm wahlweise seinen geliebten Sorgan-Frosch, einen blauen Space-Keks oder Mandos geliebten Schaltknauf der alten Razor Crest in die Hand drücken. Extra-Infos: Wie es sich für ein hochwertiges Set gehört, spendiert LEGO eine schicke schwarze Infotafel mit den wichtigsten Fakten zum Baby-Yoda und obendrauf gibt es noch eine kleine Grogu-Minifigur samt Mini-Wiege für den perfekten Größenvergleich.

Dieses putzige LEGO-Set kostet regulär 99,99 euro, immerhin ist es LEGO und Star Wars! Doch aktuell bietet Amazon das Set mit 34 % Rabatt an, so das ihr nur 65,99 zahlt. Zu diesem Preis ist dieses putzige Set auf jeden Fall einen Blick wert! Holt euch also den niedlichen Grogu, solange der Deal noch gilt!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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