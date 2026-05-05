Dieser Grill ist nur so groß wie ein Laptop und gerade radikal im Preis reduziert!

Grillen ist eigentlich das Beste am Sommer, aber wer nicht gerade einen großzügig bemessenen Garten hat, muss auf öffentliche Grillplätze ausweichen. Das wiederum stellt jeden von uns vor logistische Herausforderungen. Doch dafür gibt es das passende Werkzeug!

Holt euch hier diesen genialen Klappgrill!

Zum Deal

Ich hab’s eigentlich gut, denn ich wohne auf dem Land und habe einen großen Garten samt Profi-Gasgrill. Doch viele meiner Freunde wohnen in München und wenn ich mit denen vor Ort Grillen will, brauche ich eine brauchbare Alternative.

Da billige Einweggrills schon aus Umweltschutz-Gründen wegfallen und ich nicht ewig Geld für teure portable Gasgrills ausgeben will, habe ich mich nach einem Holzkohlegrill für unterwegs umgesehen.

Der Grill, den ich haben will, sollte günstig, leicht, kompakt und zuverlässig sein. Und beim Steinborg Klappgrill bekam ich all das!

Klapp und los! vom kompakten “Laptop” zum vollständigen Grill in zwei Handgriffen!

Nur 2,8 Kilo und super kompakt – darum ist der Steinborg-Klappgrill für mich perfekt für die Stadt!

Bei meiner Suche auf Amazon nach dem perfekten Grill für unterwegs blieb ich an diesem genialen Gadget hängen. Der Steinborg Klappgrill wiegt nur 2,8 Kilo und hat zusammengeklappt in etwa die Maße eines Laptops. So passt das Ding optimal in meinen Rucksack.

Will man den Grill dann einsetzen, muss man ihn mit ein paar Handgriffen nur aufklappen, hochwertige Holzkohle einfüllen, anzünden und dann den Grillrost drauflegen. Schon steht gemütlichem Grillen in einem der schönen Münchner Parks oder an der Isar nichts mehr im Weg!

Durch die Bauform konzentriert isch die Hitze in der Mitte des Grills.

Durch die clevere, v-förmige Bauweise konzentriert sich die Masse der Holzkohle in der Mitte des Grills, was auch auf der vergleichsweise kleinen Grillfläche unterschiedliche Hitzezonen ermöglicht. Was schnell gebraten werden muss, kommt in die Mitte, was noch etwas Garzeit bei niedriger Temperatur benötigt, schiebt man oben oder unten an den Rand.

Am Ende der Grillparty, wenn die Asche kalt ist, kann sie einfach entsorgt werden, man wischt den Grill kurz ab und schon wird alles zusammengeklappt und wieder verstaut.

Für mich ist dieser kleine, praktische Klappgrill zum unverzichtbaren Gadget für Grillspaß unterwegs geworden. Und für diesen genialen Preis auf Amazon macht ihr mit dem Steinborg Klappgrill auch nix falsch. Schlagt zu, solange dieser Deal noch besteht!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.