“Das ist der Weg … zum Schnäppchen!” Sichert euch das kultige LEGO-Set von Mando & Grogu vor dem Kinostart extrem günstig

Ich bin ja wirklich kein Fan von Star Wars: Episode 1, aber eine Szene erfreut mich immer wieder. Wenn nämlich die tapfere königliche Garde von Naboo mit ihren wunderschönen, chrom-schillernden Starfightern in den vermeintlich hoffnungslosen letzten Kampf mit dem Mutterschiff der Handelsföderation zieht. Diese schillernden fliegenden Kunstwerke hatten es mir einfach angetan und als später (wenn auch etwas abgenutzt) in der Serie “The Mandalorian” genau dieses Schiff nochmal zum Einsatz kam, war ich begeistert.

Holt euch hier den coolen Starfighter des Mandalorianers und Grogu!

Zum Deal

Und wisst ihr, wovon ich noch mehr begeistert bin? Dass es dieses herrliche Schiff jetzt als LEGO-Set bei Amazon zum Sonderpreis gibt. Zusammen mit dem Madfalorian, dem putzigen Grogu sowie weiteren coolen Minifiguren!

Noch mehr starke Deals mit Lego

Neben diesem coolen Lego-Set gibt’s noch weitere Schnäppchen aus der Welt der Klemmbausteine:

Das wahrscheinlich schönste Schiff des Star-Wars-Univertsums mit dem putzigsten Charakter

Die LEGO-Designer haben die ikonische Vorlage mit großer Detailverliebtheit in die Klemmbaustein-Welt übersetzt. Von der markanten Formgebung des wunderschönen Naboo-Starfighters bis hin zu den Gebrauchsspuren (immerhin ist das Schiff einige Jahre älter als in Episode 1) fängt dieses Set fängt die raue und zugleich abenteuerliche Atmosphäre rund um den Mandalorian und sein Mündel ideal ein.

Das herzigste Duo der Galaxis in Minifiguren-Form: Freilich dürfen die beiden Stars der Serie und des kommenden Kinofilms hier nicht fehlen. Ihr bekommt den Mandalorianer und den putzigen “Baby Yoda” als Minifiguren. Dazu gibt’s noch die schrullige Mechanikerin Peli Motto und einen ihrer herrlich chaotischen Pit-Droids! Allein aufgrund der Minifiguren lohnt sich das Set also schon!

Der Mandalorianer hat hier sogar den legendären Darksaber dabei!

Clevere Features und versteckte Details: Das Set ist jedoch nicht nur ein reines Ausstellungsstück. LEGO hat hier clevere Mechaniken und spannende Details eingebaut, die jedes Fan-Herz erfreuen. So bekommt ihr hier ein maßgeschneidertes Cockpit, in dem Mando und Grogu perfekt Platz finden sowie versteckte Staufächer für Ausrüstung. Interaktive Elemente – wie die Shooter – sorgen obendrein für ordentlich Dynamik und Spielbarkeit.

Darum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Kauf: Lasst euch eines gesagt sein: Sobald der neue Film in den Kinos anläuft und der Star-Wars-Hype wieder losgeht, sind genau solche Fan-Favoriten schnell ausverkauft und nur noch teuer über den Zweitmarkt erhältlich. Mit dem aktuellen Rabatt bekommt ihr hier nicht also nicht nur LEGO-Qualität, sondern sichert euch ein echtes Stück Star-Wars-Kultur zum absoluten Schnäppchenpreis.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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