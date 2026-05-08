Espresso und Café Crema auf Knopfdruck: Holt euch die günstige Tchibo Kapselmaschine

Kaffee ist ein toller Wachmacher und viele von uns können nicht genug von dem schwarzen Wundertrunk bekommen. Blöd ist hingegen, wenn man seine Koffein-Dröhnung entweder teuer im Café kaufen muss oder umständlich in einer Filtermaschine zubereitet. Vollautomaten oder gar Siebträger wiederum kosten oft ein Vermögen. Doch zum Glück gibt’s gerade die unschlagbar günstige Alternative in Form der Tchibo Cafissimo Pure Plus!

Holt euch hier diese saugünstige Kapselmaschine!

Zum Deal

Diese praktische Kapselmaschine ist nicht nur gerade bei MediaMarkt unfassbar günstig, ihr bekommt auch gleich nochmal 50 Kapseln gratis dazu! Das reicht erstmal für viele Tage voller Kaffeegenuss, bevor ihr überhaupt einen Cent extra für weitere Kapseln ausgeben müsst!

Noch mehr starke Deals

Bevor ihr noch mehr zur Kaffeemaschine erfahrt, gibt’s hier noch ein paar weitere gute Deals bei MediaMarkt:

Schneller, guter Kaffee zum Sparpreis: Das kann die Tchibo Cafissimo Pure Plus

Die Tchibo Cafissimo Pure Plus hat schonmal einen handfesten weiteren Vorteil. Denn im Vergleich mit klobigen Kaffeevollautomaten ist sie ein echtes Platzwunder. Mit einer Breite von nur 11,9 Zentimetern (das ist kaum breiter als euer Headset!) passt sie in jede noch so kleine Küche und sogar auf euren Gaming-Desk, wenn ihr wirklich dringend Kaffee-Nachschub beim Raid braucht.

Diese kompakte und starke Kapselmaschine ist ideal, wenn ihr schnell und unkompliziert Kaffee genießen wollt.

Doch auch die Power der Maschine kann sich sehen lassen. Dank des patentierten Drei-Druck-Brühsystems mit bis zu 15 bar Pumpendruck holt das Gerät das Maximum aus jeder Kapsel heraus. Ihr verschwendet hier also nix! Dabei kann die Maschine alles, was das Kaffeetrinker-Herz begehrt.

Ob ihr einen sanften Filterkaffee für den entspannten Aufbau-Sim-Abend braucht oder den dreifachen Espresso-Shot, um in Counter-Strike oder Valorant die Reflexe zu schärfen: Diese Maschine gibt euch auf Knopfdruck, was ihr braucht!

Die weiteren Features eurer neuen Kaffee-Station im Überblick:

Schnell einsatzbereit: Die Maschine heizt in weniger als einer Minute auf. Ein Knopfdruck genügt, und die Maschine legt in kurzer Zeit los.

Die Maschine heizt in weniger als einer Minute auf. Ein Knopfdruck genügt, und die Maschine legt in kurzer Zeit los. Ausreichend Vorrat: Der abnehmbare Wassertank fasst 0,8 Liter. Das reicht locker für mehrere ausgedehnte Runden, bevor ihr zum Nachfüllen in die Küche müsst.

Der abnehmbare Wassertank fasst 0,8 Liter. Das reicht locker für mehrere ausgedehnte Runden, bevor ihr zum Nachfüllen in die Küche müsst. Keine Energieverschwendung: Ihr habt schneller als erwartet eine Gruppe oder ein Match gefunden? Kein Problem! Die Maschine denkt quasi mit und schaltet sich nach 9 Minuten Inaktivität automatisch ab. Das spart Strom.

Sogar ohne die 50 gratis Kapseln wäre der Deal noch ein Hammer!

Dieses feine Gerät bringt euch also massiv Vorteile und ist gerade unschlagbar günstig mit 64 Prozent Rabatt bei MediaMarkt zu haben. Dieser Deal wäre allein schon ein starkes Schnäppchen, aber zusammen mit den 50 Gratis-Kapseln wird das Angebot geradezu surreal gut.

Holt euch also diese nützliche Kapselmaschine, bevor MediaMarkt es sich anders überlegt!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.