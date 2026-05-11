700 Euro Rabatt! Dieses HP Omen Gaming-Notebook mit RTX 5060 ist gerade unschlagbar günstig

Wer aktuelle Spiele in voller Pracht genießen will, braucht schon lange keinen klobigen Desktop-PC mehr. Moderne Gaming-Laptops liefern mittlerweile Top-Niveau zum Mitnehmen. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem starken Gaming-Setup seid, dann hat MediaMarkt aktuell ein Highlight für euch!

Holt euch hier dieses Gaming-Notebook-Biest!

Zum Deal

Das HP OMEN 17 kombiniert einen 17,3-Zoll-Bildschirm mit Next-Gen-Hardware von NVIDIA und AMD. Normalerweise kostet das Premium-Notebook fast 2.000 Euro, doch aktuell ist der Preis bei MediaMarkt massiv reduziert. Erfahrt hier, was alles in dem mächtigen Notebook-Deal steckt!

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns diesen Laptop im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Next-Gen-Hardware in kompakter Form – Die Features des HP Omen 17

Wenn ihr dieses Notebook aufklappt, habt ihr nicht nur ein mobiles Büro, sondern eine echte Gaming-Station. HP hat beim OMEN 17 an den richtigen Stellen ordentliche Hardware verbaut. Hier sind die wichtigsten Specs, die diesen Laptop zum Preis-Leistungs-Sieger machen:

Die neue Grafik-Generation (RTX 5060): Das Herzstück des Omen 17 ist dieser starke Grafikchip! Hier bekommt ihr hier die mächtige NVIDIA GeForce RTX 5060 mit 8 GB GDDR7-Speicher und seid so fit für alle aktuellen Top-Titel.

Ausstattung & Konnektivität: Von Wi-Fi 6 über Bluetooth 5.4 bis hin zu schnellen USB-C-Ports ist hier alles an Bord, was man heutzutage an Anschlüssen braucht.

Dieser mächtige Gaming-Laptop ist gerade unschlagbar günstig!

Prozessor mit KI-Boost: Der AMD Ryzen AI 5 340 mit 6 Kernen taktet im Turbo auf rasante 4,8 GHz. Das Besondere: Der Prozessor entlastet das System bei KI-Aufgaben und macht den Laptop zu einem offiziellen “Copilot+ PC”. Das spart im Alltag Akku und sorgt für Performance beim Zocken.

Großes und schnelles Display: Wer auf 17,3 Zoll (knapp 44 cm Diagonale) spielt, braucht keinen externen Monitor mehr. Das verbaute IPS-Panel liefert 144 Hertz. Das ist optimal für kompetitive Shooter wie Valorant oder Counter-Strike, wo jede Millisekunde zählt!

Maximale Power in kompakter Form: Der HP Omen 17!

Speicherplatz ohne Ende: Nichts ist nerviger, als ständig Spiele deinstallieren zu müssen, weil der Platz nicht für alles reicht. Dank der schnellen 1-TB-SSD und 16 GB DDR5-RAM (mit 5600 MHz) haben sowohl lange Ladezeiten als auch Platzmangel endlich ein Ende.

All das spricht dafür, dass ihr hier euren künftigen Top-Gaming-Laptop gefunden habt. Holt ihn euch also, solange MediaMarkt diesen krassen Deal noch hält.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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