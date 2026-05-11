Public Viewing im eigenen Garten: MediaMarkt haut gerade einen starken Full-HD-Beamer zur WM mit 57 % Rabatt raus!

Eure Freunde kommen zum wichtigen WM-Spiel vorbei, die Getränke stehen kalt, die Snacks sind bereit: aber dann quetscht ihr euch alle vor einen verhältnismäßig kleinen Fernseher, auf dem der Ball beim schnellen Konter aussieht wie ein verpixelter Fleck! Das muss zum diesjährigen Fußballfest halt echt nicht mehr sein!

Holt euch hier diesen starken Beamer für euer Heimkino!

Zum Deal

Doch ein entsprechend großer Mega-TV kostet schnell mal eine ordentliche Stange Geld. Wer aber das Stadion-Feeling mit einer Bilddiagonale von bis zu 150 Zoll direkt ins eigene Wohnzimmer, den Partykeller oder auf die Terrasse holen will, muss dafür aktuell kein Vermögen mehr ausgeben.

MediaMarkt hat gerade einen smarten Full-HD-Beamer mit Autofokus derart massiv im Preis gesenkt, der nicht nur euer Budget schont, sondern auch noch den verhassten und mühseligen Aufbau solch eines Setups deutlich leichter macht.

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns diesen Beamer im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Aufstellen, einschalten, loslegen: Die Features des ULTIMEA Apollo P40 Beamers

Beamer sind ja schon lange eine Alternative zum großen Screen, doch viele Billig-Modelle entpuppen sich als fauler Kompromiss. Wenn ihr nicht gerade eine extrem dunkle Wohnung habt oder das Licht aussperrt, ist das Endergebnis oft zu hell, unscharf und kontrastarm.

Genau hier grätscht der Ultimea Apollo P40 mit cleverer Technik gescheit dazwischen und bietet Funktionen, die ihr sonst eher in höheren Preisklassen findet:

Integriertes Soundsystem & Langlebigkeit: Der Beamer verfügt über integrierte 10-Watt-Lautsprecher. Das ersetzt freilich keine wuchtige Heimkino-Anlage, reicht für das Grillfest im Garten aber locker aus. Praktisch obendrein: Das komplett gekapselte System ist staubdicht. Es kommen also keine störenden schwarzen Punkte auf die Linse und die verbaute LED-Lichtquelle hält beeindruckende 100.000 Stunden. Ihr könntet also theoretisch jahrzehntelang jeden Tag Fußball schauen!

Smarte Funktionen lassen den Beamer von selbst den optimalen Fokus finden. So entfällt nerviges Herumfummeln am Gerät.

Smarte Bildeinrichtung: Das ist das große Highlight bei diesem Modell. Dank der integrierten Sensoren müsst ihr nicht mehr manuell an Rädchen drehen, um endlich die passende Bildschärfe zu erhalten. Der Beamer bietet nämlich einen Autofokus, der das Bild in nur drei Sekunden scharf stellt. Dazu kommen eine 6D-Auto-Trapezkorrektur und eine intelligente Hindernisvermeidung. Ihr stellt den Beamer einfach auf und er rechnet das Bild von ganz alleine gerade und in der richtigen Einstellung aus.

Echte 700 ANSI-Lumen: Lasst euch von Billig-Beamern nicht mit Fantasie-Werten wie “15.000 Lumen” wortwörtlich blenden. Relevant ist hierbei nur der standardisierte “ANSI-Lumen”-Wert. Und hier bietet euch der Apollo P40 mit 700 echten ANSI-Lumen ordentlich etwas! In dieser Preisklasse ist das wirklich ordentlich hell. Ihr müsst euer Wohnzimmer also nicht in ein pechschwarzes Loch verwandeln, um ein gescheites Bild zu erhalten. Bei leichter Abdunkelung oder am frühen Abend draußen auf der Terrasse habt ihr bereits ein kräftiges, klares Bild.

Knackiges Full HD und bis zu 150 Zoll Bilddiagonale: Die Auflösung liegt hier bei Full-HD, ihr zockt und schaut in nativem 1080p. Der Beamer kann aber sogar 4K-Material verarbeiten und passend ausgeben. Dank HDR10-Support sehen Rasen, Explosionen oder fremde Welten farbstark und kontrastreich aus.

Verbindet eure Konsole mit dem Beamer und zockt auf der großen Leinwand!

Maximale Konnektivität für Gamer und Streamer: Über das Dual-Band-WLAN (5.8 GHz + 2.4 GHz) könnt ihr euer Smartphone direkt auf die Leinwand spiegeln. Ebenfalls nützlich: Externe Geräte, wie ein Amazon Fire TV Stick, Apple TV sowie eine PlayStation 5 oder Switch 2 passen wunderbar in den HDMI-Port.

Wer also gerade anlässlich der WM mit einem Beamer-Setup liebäugelt, aber bisher Vorbehalte hat, kann diese jetzt getrost vom Tisch wischen. Denn mit dem ULTIMEA Apollo P40 Beamer macht ihr zu diesem Traumpreis bei MediaMarkt nichts verkehrt!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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