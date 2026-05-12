MediaMarkt verramscht 7.1-Heimkino mit Dolby Atmos zum halben Preis!

Ihr habt euch endlich den neuen OLED-TV fürs Wohnzimmer gegönnt, aber der Sound klingt, als würde er aus Blechdosen dröhnen. Wer richtig ins Spiel oder den Heimkino-Blockbuster eintauchen will, braucht gescheiten Surround-Sound!

Hier geht's zur starken Soundanlage bei MediaMarkt!

Zum Deal

Das Problem: Die großen Markenhersteller wie Bose, Teufel und Co. verlangen dafür oft ein halbes Monatsgehalt. Hat Qualität also zwangsweise einen hohen Preis? Nein, denn MediaMarkt grätscht hier mit einem harten Preis-Leistungs-Kracher dazwischen. Ihr bekommt gerade ein komplettes 7.1-Setup mit Dolby Atmos für unter 250 Euro.

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns diese Anlage im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Echtes 7.1-Surround-Gefühl mit der Ultimea Poseidon D80 boom

Mit der Ultimea Poseidon D80 Boom bekommt ihr ein echtes 7.1-System, bestehend aus der Haupt-Soundbar, einem massiven Subwoofer und gleich vier dedizierten Surround-Lautsprechern. Das bedeutet: Wenn in Cyberpunk 2077 ein AV über euren Kopf hinwegfliegt oder euch in Elden Ring ein Gegner von hinten anspringt, dann hört ihr das auch exakt von dort.

Dolby Atmos & 500 Watt: Das knallt!

Dieses Setup unterstützt Dolby Atmos. Durch die spezielle Anordnung der acht Lautsprecher-Treiber entsteht ein dreidimensionales Klangfeld, das euch quasi mitten ins Geschehen zieht. Die Boom-Edition macht ihrem Namen dabei obendrein alle Ehre: Ultimea hat dem System einen gescheiten Subwoofer spendiert, der mit ordentlich Bassgewalt prunkt. Mit einer Spitzenleistung von insgesamt 500 Watt hat das System genug Power, um selbst größere Wohnzimmer in einen Heimkinosaal zu verwandeln. Warnt eure Nachbarn also besser schonmal vor.

7.1 und Doly Atmos sorgen für optimale Immersion in Games und Filme.

121 EQ-Presets: Volle Kontrolle per App

Während man bei anderen Budget-Systemen oft nur zwischen “Standard” und “Film” wählen kann, bietet Ultimea über die hauseigene App krasse 121 vordefinierte EQ-Einstellungen! Ihr wollt mehr Klarheit für die Dialoge in einem storylastigen RPG? Oder braucht ihr den maximalen Bass-Punch für eine Runde in Doom: The Dark Ages? Mit wenigen Klicks auf dem Smartphone passt ihr die Klangcharakteristik optimal an eure Bedürfnisse an.

Das ultimative Preis-Leistungs-Paket

Sicher, auf dem Gehäuse steht nicht Sony, Teufel oder Sonos, aber genau das ist euer Vorteil. Bei der Ultimea Poseidon D80 Boom zahlt ihr nicht für das Marketing-Budget eines Weltkonzerns, sondern für pure Hardware-Leistung. Dass MediaMarkt dieses Paket aktuell für unschlagbare 249,99 Euro anbietet, ist hier ein echter Glücksfall für euch.

Wer also kein Problem mit einer relativ unbekannten Marke hat, bekommt hier ein Preis-Leistungs-Paket, für das man bei den “Großen” locker das Doppelte oder Dreifache auf den Tisch legen müsste.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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