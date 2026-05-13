Conan Exiles: Leder & Verstärktes Leder – So bekommt ihr das Material

Leder wird in Conan Exiles für viele Ausrüstungsgegenstände benötigt und kann über Leben und Tod entscheiden. Wie ihr es herstellt, lest ihr hier im Guide.

So bekommt ihr normales Leder: Für Leder braucht ihr Tierhäute, die ihr dann in der Gerberei zu Leder verarbeiten könnt. Die Gerberei erhaltet ihr, wenn ihr Level 10 erreicht habt und 3 Wissenspunkte für „Handwerkerlehrling“ und „Gerberei“ ausgebt.

Um dort dann ein Leder herzustellen, braucht ihr je:

3 x Tierhaut

1 x Rinde

Rinde bekommt ihr, wenn ihr mit eurer Spitzhacke auf Bäume eindrescht. Legt dann die Materialien in die Gerberei und ihr erhaltet Leder sowie als Nebenprodukt Teer.

Tipp: Schaltet so schnell wie möglich euer Häutemesser frei, um eure Ausbeute zu erhöhen, und denkt daran, wenn ihr Tiere häutet, auch ihren Kopf abzutrennen, da ihr aus diesem ebenfalls Leder herstellen könnt.

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

So kommt ihr an Verstärktes Leder

Wie erhält man besseres Leder? Irgendwann werdet ihr an den Punkt kommen, an dem normales Leder nicht mehr ausreicht. Doch stärkeres Leder bekommt ihr leider nicht, indem ihr normales Leder weiterverarbeitet.

Stattdessen braucht ihr Dicke Häute, die ihr von großen Tieren wie beispielsweise Bären, Elefanten oder Nashörnern bekommen könnt. Zusätzlich könnt ihr auch folgende Items in der Gerberei zu Verstärktem Leder verarbeiten:

Bärenfell (2 Leder)

Elchkönig-Kopf (2 Leder)

Elefantenhaut (2 Leder)

Grauer Nashorn-Kopf (2 Leder)

Grüner Drachen-Kopf (5 Leder)

Mammut-Kopf (2 Leder)

Nashornhaut (2 Leder)

Nashornkönig-Kopf (2 Leder)

Roter Drachen-Kopf (5 Leder)

Schwarzer Nashorn-Kopf (2 Leder)

Weißer Nashorn-Kopf (2 Leder)

Werft ihr das Ganze dann in die Gerberei, erhaltet ihr Verstärktes Leder, das ihr dann zu besseren Rüstungen oder gemeinsam mit 5 x Leder, 2 x Alchemistischen Grundsubstanzen und 5 x Öl zu 1 x Gehärtetem Leder weiterverarbeiten könnt.

Conan Exiles ist kürzlich durch ein riesiges Update deutlich hübscher geworden. Das kommt bei den Spielern gut an und zieht etliche in das Survival-Game (zurück). Doch gerade Wiederkehrern stößt ein Aspekt des Updates sauer auf: Das Update von Conan Exiles sieht großartig aus, aber Fans sind sauer, weil es ihr wichtigstes Stück kaputtmacht