Das Update von Conan Exiles sieht großartig aus, aber Fans sind sauer, weil es ihr wichtigstes Stück kaputtmacht

Mit dem Enhanced-Update wurde Conan Exiles viel hübscher, aber zu einem „hohen“ Preis: Das Exilanten-Pendel der Spieler sieht nun aus wie ein Ballon.

Was ist das für ein Update?

Am 5. Mai hat das Entwicklerstudio Funcom eine kostenlose Enhanced-Edition für Conan Exiles veröffentlicht. Mit dem Update wurde das 8 Jahre alte Survival-Game auf die Unreal Engine 5 übertragen.

Mit dem Wechsel auf die modernere Engine erhielt das Spiel eine großflächige optische Überarbeitung. Es hat nun eine deutlich verbesserte Grafik, optimierte Leistung und moderne Rendering-Technologie.

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat das Update bereits gespielt und ist von der starken Verbesserung beeindruckt. Er findet Conan Exiles Enhanced fühlt sich wie ein neues Spiel an, das schon 8 Jahre lang verbessert wurde.

Das Update brachte aber auch eine Veränderung am besten Stück des spielbaren Charakters – ganz zum Unmut einiger Fans.

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

Fans sind sauer, weil ihr hyborisches Horn nun wie ein Luftballon aussieht

Welche Änderung macht die Fans sauer? Eine kleine Gruppe von Conan-Exiles-Fans hat sich auf Reddit versammelt, weil das Enhanced-Update ihren physikbasierten Begleiter kaputtgemacht hat.

In dem Survival-Game von Funcom könnt ihr im Charakter-Editor eure organische Keule mittels eines Schiebereglers nach Belieben anpassen. Das ging schon vor dem Enhanced-Update, wurde nun allerdings überarbeitet – zum Schlechteren, wie Reddit-Nutzer „decker12“ in seinem Post klarstellt.

Statt die schwingende Startausrüstung der Spielfigur zu vergrößern, wenn man den Schieberegler nach rechts verschiebt, sehe es aus, als würde das persönliche Einhandschwert des Spielers wie ein Ballon aufgepustet werden. „Wenn du es ganz nach rechts schiebst, solltest du einen Arzt aufsuchen, denn es sieht aus, als hättest du einen Bienenstich“, kritisiert der Nutzer.

Das Problem sei, dass das Exilanten-Pendel nun auch in der Höhe und Breite skaliert, wenn der Schieberegler bewegt wird – und nicht nur in der Länge. Das empfinden die Reddit-Nutzer als unnatürlich. Ein Spieler kommentiert etwa: „Was früher albern, aber immersiv war, ist jetzt einfach nur weird und funktioniert nicht mehr.“

Das gleiche Problem soll zudem für die Oberweite der weiblichen Spielfiguren bestehen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Conan Exiles: Schnell leveln – So erreicht ihr in Rekordzeit das Maxlevel von Benedict Grothaus

Conan Exiles Enhanced hat aber nicht nur den baumelnden Wüstenwurm der Spieler überarbeitet, sondern eine großflächige Verbesserung der Grafik gebracht. Falls ihr überlegt, dem Survival-Spiel demnächst eine Chance zu geben, könnt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO einen Blick auf die optische Veränderung werfen: Conan Exiles wird auf Steam zu einem völlig neuen Spiel – 21 Bilder zeigen, was die UE5 ausmacht