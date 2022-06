Pokémon GO verspricht nach Server-Problemen Ersatz-Event, aber nicht für alle

Nachdem es in Pokémon GO am 01. Juni 2022 zu Server-Problemen kam und einige Trainer die Raid-Stunde nicht richtig nutzen konnten, hat sich nun Niantic zu Wort gemeldet. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Entschädigung es geben soll und was die Trainer dazu sagen.

Um welche Probleme geht es? Gestern, am 01. Juni 2022, häuften sich in den sozialen Netzwerken die Berichte von Trainern über „Netzwerkfehler“. So war eine Interaktion mit Arenen nicht mehr bei allen Spielern möglich.

Aus diesem Grund war in einigen Zeitzonen auch die Teilnahme an Raids zur beliebten wöchentlichen Raid-Stunde kaum möglich. Bei anderen Spielern kam es wiederum während des Kampfes oder im Anschluss in der Fang-Maske zu Abstürzen. Daher forderten viele Trainer eine Entschädigung.

So sollen Trainer entschädigt werden

Nachdem Niantic die Trainer am frühen Abend des 01. Juni lediglich vertröstete und zusicherte, dass sich um den Fehler gekümmert wird, gibt es inzwischen aber gute Nachrichten: das Problem wurde gefunden und behoben. Schuld daran waren laut Pokémon GO Server-Probleme.

Doch wie ist es mit einer Entschädigung für die Trainer? Auch zu diesem Thema hat Niantic in ihrem Twitter-Beitrag vom 02. Juni Stellung bezogen. Demnach sollen Trainer, die während der Raid-Stunde von den Server-Problemen betroffen waren, ein Ersatz-Event bekommen. Genauere Informationen dazu sollen noch folgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer bekommt ein Ersatz-Event? Welche Zeitzonen bzw. Regionen konkret von einer Entschädigung profitieren werden, geht aus dem Beitrag von Niantic jedoch nicht hervor. Allerdings lässt dieser darauf schließen, dass es nur vereinzelte Gebiete sein werden und das Event somit nicht für alle Trainer zugänglich sein wird.

Das sagen die Trainer zu dieser Entscheidung

In den sozialen Netzwerken sind die Trainer nicht sonderlich erfreut über diese Art von Entschädigung. Viele hatten ihre kostbaren (Fern-) Raid-Pässe für Kyogre-Raids genutzt und durch den Fehler letztlich verloren.

Aus diesem Grund fordern in den Kommentaren auf Twitter einige Spieler, dass Niantic sie zusätzlich mit Fern-Raid-Pässen entschädigen soll und das Ersatz-Event für alle Trainer zugänglich gemacht wird (via twitter.com):

Badmuffinjr: „Gebt einfach allen das Ersatz-Event zu den Raid-Stunden. Es würde euch weniger Spielraum für Fehler geben, da ein Großteil der Welt dieses Problem erlebt hat.“

Awakened420: „Gebt einfach jedem einen kostenlosen Fern-Raid-Pass, da ihr beschlossen habt, die Kosten zu erhöhen. Ich könnte genauso gut drei Einzelpässe kaufen, da der Dreierpack das Gleiche kostet.“

Ivan: „Was ist mit denjenigen, die ihren Pass in der Mitte des Raids verloren haben, als das Spiel einfror? Zu eurer Information: Wir waren nicht in der Lage, auf das Spiel zuzugreifen (erst nach 19 Uhr, wenn es nicht mehr möglich ist, dem Raid wieder beizutreten).“

Bidgy: „Könnt ihr bitte auch jedem drei kostenlose Fern-Raid-Pässe geben, damit wir die Raids tatsächlich machen können?“

Ob Niantic die Trainer zusätzlich mit (Fern-) Raid-Pässen entschädigen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Sollte es hierzu neuen Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wart ihr gestern zur Raid-Stunde auch von den Server-Problemen betroffen? Welche Entschädigung würdet ihr euch von Niantic wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu dem Thema aus.

In den kommenden Tagen ist in Pokémon GO einiges los, denn am Wochenende findet das große GO Fest 2022 statt. Wir zeigen euch alle wichtigen Informationen zum Ticket, den Spawns und den Boni.