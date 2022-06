Pokémon GO: Netzwerkfehler – Ist die Raid-Stunde in Gefahr?

In Pokémon GO werden Spieler am 1. Juni von Netzwerkfehlern geplagt. Trainer aus anderen Zeitzonen berichten von Problemen bei der Raid-Stunde. Ist auch unser Event in Gefahr?

Was sind das für Probleme? Spieler in Pokémon GO berichten von „Netzwerkfehler“ und „Netzwerkfehler 2“. Diese Meldungen halten sie unter anderem davon ab, mit Arenen im Spiel zu interagieren. Raids und Kämpfe gegen Arena-Verteidiger sind damit unmöglich. Doch offenbar sind nicht alle Spieler betroffen.

Niantic hat bereits reagiert und ein Statement dazu veröffentlicht.

Niantic reagiert auf Netzwerkfehler, Spieler fordern Entschädigung

Das sagen die Entwickler: Mit einem Tweet richten sich die Entwickler an die betroffenen Trainer. Sie schreiben: „Trainer, wir untersuchen gerade Meldungen über anhaltende Server-Probleme in der App. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und werden hier ein Update geben, wenn wir weitere Informationen haben. Danke für eure Geduld.“

Den Tweet binden wir euch hier im Artikel ein:

Wann passieren die Fehler? Trainer berichten, dass sie sich zwar in Pokémon GO einloggen können. Doch sobald sie mit einer Arena interagieren wollen, kommt die Fehlermeldung.

Das ist gerade am heutigen Mittwoch, dem 1. Juni, fies, weil ab 18:00 Uhr eine Raid-Stunde mit Kyogre läuft. Trainer aus anderen Zeitzonen, bei denen das Event schon lief, klagen über die Probleme. Immerhin muss man, um selbst einen Raid zu starten, mit einer Arena interagieren.

Auf Twitter fordern Trainer unter dem Tweet von Niantic, dass sie für die Probleme entschädigt werden. „Ja, sagt das meinen verschwendeten Raid-Pässen, die ich bezahlt habe. Jedes Mal, wenn ich im Fang-Bildschirm von Kyogre ankam, fror das Spiel ein und ich konnte mich 10-20 Minuten nicht einloggen“, schreibt Nutzer SarahLouiseeeox.

Viele weitere Spieler hatten Probleme mit den Raids und wollen ihre Pässe, die sie nicht richtig nutzen konnten, nun erstattet haben. In Vergangenheit veranstaltete Niantic schon wegen Server-Problemen Entschuldigungs-Events. Ob es für die Raid-Stunde auch einen Ersatztermin mit kostenlosen Raid-Pässen geben wird, ist allerdings noch unklar.

