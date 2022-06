Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juni 2022

Im Juni könnt ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Kyogre, Groudon und Mewtu treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und welche Mega-Pokémon euch in den kommenden Wochen erwarten.

Um welche Pokémon geht es? Pünktlich zum Monatswechsel findet auch in den Raids ein Raid-Boss-Wechsel statt. So könnt ihr gegen Monster wie Kyogre, Groudon oder Mewtu antreten und sie in den wöchentlichen Raid-Stunden besiegen.

Nachfolgend haben wir euch eine Übersicht aller bislang bekannten Raid-Bosse der Level-5- und Mega-Raids zusammengefasst. Sollte Niantic weitere Raid-Bosse bekannt geben, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Heute, am 01. Juli 2022, finden während der Raid-Stunde, von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, häufiger Level-5-Raids mit Kyogre statt.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Juni 2022

Folgende Raid-Stunden stehen im Juni 2022 in Pokémon GO an:

Datum Raid-Boss 01. Juni Kyogre* Unser Konter-Guide

zu Kyogre 08. Juni Groudon* 15. Juni Groudon* 22. Juni Mewtu*

(Lade-Attacke: Spukball) 29. Juni Mewtu*

(Lade-Attacke: Psychostoß) Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form treffen.

Weiteres Highlight: Neben den Raid-Stunden könnt ihr auch während des bevorstehenden GO Fests am 04. und 05. Juni auf den einen oder anderen interessanten Raid-Boss treffen. So findet ihr am Samstag, den 04. Juni folgende legendären Pokémon in den Level-5-Raids:

Kyogre*

Groudon*

Darüber hinaus wird es an beiden Event-Tagen das Drachen-Pokémon Milza in den Level-1-Raids zu fangen geben. Mit etwas Glück trefft ihr sogar auf ein schillerndes Exemplar.

Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids

Datum Bosse 01. Juni 2022 –

07. Juni 2022 5er-Raids mit

Kyogre* 01. Juni 2022 –

07. Juni 2022 Mega-Raids mit

Mega-Stahlos* 07. Juni 2022 –

16. Juni 2022 5er Raids mit

Groudon* 07. Juni 2022 –

16. Juni 2022 Mega-Raids mit

Mega-Aerodactyl* 16. Juni 2022 –

23. Juni 2022 5er Raids mit

Mewtu*

(Lade-Attacke Spukball) 16. Juni 2022 –

23. Juni 2022 Mega-Raids mit

Mega-Bisaflor* 23. Juni 2022 –

01. Juli 2022 5er Raids mit

Mewtu*

(Lade-Attacke Psychostoß) 23. Juni 2022 –

01. Juli 2022 Mega-Raids mit

Mega-Turtok* Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form treffen.

Was ist noch bei Pokémon GO los? Neben den legendären Pokémon und Mega-Entwicklungen, die euch im Juni in den Raids begegnen, hat Niantic über ihren Twitter-Account sowie im Trailer zum GO Fest 2022 eine ganz andere Art von Monster gezeigt: die Ultrabestie Anego.

Wann das neue Pokémon genau ins Spiel kommt, ist derzeit noch nicht offiziell bekannt. Es wäre aber denkbar, dass es sich bei Anego um den bislang noch geheimen Level-5-Raid-Boss beim GO Fest handelt.