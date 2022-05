Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Juni 2022 und ihre Boni

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Rampenlichtstunden im Juni 2022? Findet ihr, dass Niantic diesmal eine gute Auswahl mit starken Boni getroffen hat, oder setzt ihr alle Hoffnung auf das bisher unbekannte Pokémon und dessen Bonus am 28. Juni? Schreibt uns eure Meinungen und Wünsche zu den Events doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.

Kann man Shiny Webarak fangen? Ja, ihr könnt schillernde Webarak in Pokémon GO fangen.

Kann man Shiny Mantax fangen? Ja, ihr könnt schillernde Mantax in Pokémon GO fangen.

Für wen lohnt sich das? Mantax ist im PvE eher zu vernachlässigen. Im PvP spielt Mantax in der Superliga im oberen Mittelfeld mit. In der Hyperliga immerhin noch im unteren Mittelfeld. Dazu lohnt sich der Bonus, damit ihr effektiv eure Sammlung aufräumen und dafür viele Bonbons kassieren könnt.

Kann man Shiny Nasgnet fangen? Ja, ihr könnt schillernde Nasgnet in Pokémon GO fangen.

Für wen lohnt sich das? Nasgnet ist als Angreifer weder im PvE (in Raids), noch im PvP (Trainerkämpfen) interessant. Seine Weiterentwicklung Voluminas spielt in der Superliga und Hyperliga im PvP immerhin im oberen Mittelfeld mit. Der Fangbonus ist auch sehr stark und lohnt sich für euch. Ihr könnt ihr der Zeit auch Raidbosse fangen und erhaltet dort die doppelten Bonbons.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Rampenlicht-Stunden, die im Juni 2022 bei Pokémon GO laufen.

Was sind Rampenlicht-Stunden? Diese Events laufen jeden Dienstagabend für jeweils eine Stunde. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr steht an diesen Tagen ein Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Die Inhalte werden von den Entwicklern festgelegt und vor den Events bekanntgegeben. Der Bonus kann sich auf EP, Sternenstaub und verdiente Bonbons auswirken.

