Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Mantax und Bonbon-Bonus

Heute, am 14. Juni 2022, findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Mantax statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was es für einen Bonus geben wird, wann das Event startet und ob ihr euch auf ein Shiny freuen könnt.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Dienstag ein besonderes Kurz-Event statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt rückt. Es spawnt dann an jeder Ecke. Abgerundet wird die Rampenlicht-Stunde mit einem besonderen Bonus.

Heute trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf das Wasser- und Flug-Pokémon Mantax. Außerdem könnt ihr von einem Bonbon-Bonus profitieren.

Rampenlicht-Stunde mit Mantax – Start, Boni und Shiny

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet heute, am 14. Juni 2022, wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann 60 Minuten Zeit, um das Event zu nutzen, bis es um 19:00 Uhr wieder endet.

Welche Boni gibt es? Natürlich könnt ihr während der gesamten Rampenlicht-Stunde in der Wildnis auf Mantax treffen. Wem die Spawns nicht reichen, kann sich zusätzlich einen Rauch setzen. Abgerundet wird das Event durch einen Bonbon-Bonus. So erhaltet ihr für das Verschicken von euren Pokémon in dieser Zeit doppelt so viele Bonbons.

Gibt es Shiny-Mantax? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch einem schillernden Mantax begegnen. ihr erkennt es an seinem blauen Körper.

Mantax normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Mantax?

So stark ist es: Bei Mantax handelt es sich um ein Pokémon aus der 2. Spiele-Generation. Es ist die Weiterentwicklung von Mantirps. Stark ist das Pokémon aber nicht. Es kann lediglich in der Verteidigung punkten.

Für den Einsatz in Raids solltet ihr lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO zurückgreifen und auch in der GO-Kampfliga spielt Mantax eher keine Rolle.

Für wen lohnt sich die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde lohnt sich vor allem für Shiny-Jäger. Das schillernde Monster gibt es nämlich erst seit der Johto-Tour im Februar. Wer sich da kein Exemplar sichern konnte, hat heute die Chance dazu.

Außerdem ist das Event heute eine gute Gelegenheit seine Pokémon-Aufbewahrung einmal kräftig auszusortieren und doppelte Bonbons zu erhalten.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde mit Mantax teil? Oder findet ihr das Kurz-Event heute eher langweilig und nutzt lieber eine der anderen Rampenlicht-Stunden im Juni 2022? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.