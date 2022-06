Pokémon GO: Wartet mit dem Öffnen der Meltan-Box noch bis Donnerstag, wenn ihr ein Shiny wollt

In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit durch die Meltan-Box auf das gleichnamige mysteriöse Monster zu treffen. Doch mit dem Öffnen der Box solltet ihr euch noch bis Donnerstag Zeit lassen. Wir von MeinMMO erklären euch warum sich das für euch lohnt.

Was is die Meltan-Box? In Pokémon GO gibt es die sogenannte Wunderbox, die auch als Meltan-Box bezeichnet wird. Aktiviert ihr diese, dann setzt ihr eine Art speziellen Rauch frei und habt so die Möglichkeit auf das mysteriöse Pokémon Meltan zu treffen.

Doch in dieser Woche solltet ihr mit dem Öffnen der Box lieber noch bis Donnerstag warten. Wir erklären euch, warum.

Darum lohnt es sich, mit dem Zünden der Wunderbox zu warten

Am Donnerstag, den 16. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit, startet in das Sammelkarten-Event. Dabei steht die Kooperation zwischen dem beliebten Sammelkartenspiel und Pokémon GO im Mittelpunkt. Aber auch die Zusammenarbeit mit Pokémon Home bzw. den Nintendo-Switch-Spielen „Pokémon: Let’s GO, Pikachu!“ und „Pokémon: Let’s GO, Evoli!“ wird im Rahmen der Wunderbox aufgegriffen.

So müsst ihr zum Aktivieren der Box wie gewohnt ein Pokémon eurer Wahl von Pokémon GO zu Pokémon Home oder zu einem der Let’s GO-Spiele transferieren. Beachtet dabei jedoch, dass ihr das Monster nicht mehr zurück zu Pokémon GO bekommen könnt.

Warum lohnt sich das Warten? Natürlich könnt ihr auch im Moment durch das Zünden der Wunderbox auf zahlreiche Meltan treffen. Anders als beim derzeitigen Fangen von Meltan, könnt ihr während des Events jedoch auch mit etwas Glück auf ein schillerndes Exemplar treffen.

Diese werden immer nur zu bestimmten Events aktiviert, weshalb ihr außerhalb dieser Zeiten dann keine Chance auf ein Shiny habt. Darum lohnt es sich, die Meltan-Box während des Sammelkarten-Events richtig zu nutzen und möglichst viele Meltan zu fangen. Das schillernde Exemplar erkennt ihr an seinem etwas dunkleren Kopf.

Meltan normal (links) und als Shiny (rechts)

Gibt es weitere Gründe, weshalb man warten sollte? Ja! Normalerweise dauert die Abklingzeit der Wunderbox 3 Tage. Das bedeutet, dass ihr sie in dieser Zeit nicht aktivieren könnt. Während des Events wird die Zeit laut Niantic verkürzt sein (via pokemongolive.com). Wie hoch sie dann genau ist, ist aber bisher nicht bekannt.

Um die Box optimal zu nutzen und eure Chancen auf ein Shiny zu erhöhen, solltet ihr sie also während des Events so oft wie möglich zünden. Aktiviert ihr sie vor dem Event nochmal, dann beträgt eure Abklingzeit die gewohnten 3 Tage und ihr könnt erst später eure Shiny-Chance nutzen.

Wie lange es noch dauert, bis ihr die Wunderbox wieder nutzen könnt, ist im Spiel einsehbar. Klickt dazu in eurem Item-Beutel auf die Wunderbox. Dort gibt es einen Zähler, der euch die verbleibenden Tage angibt. Ist dieser auf null, dann könnt ihr die Box wieder starten.

Das müsst ihr beachten: Wichtig beim Zünden der Wunderbox ist, dass ihr keinen weiteren Rauch aktiviert. Beide gemeinsam funktionieren nämlich nicht. Macht ihr das doch, dann kann es passieren, dass ihr keine Spawns mehr erhaltet. Verwendet also lieber nur die Wunderbox.

Wie ihr euch mit Pokémon Home verbindet und was ihr beachten müsst, haben wir euch im nachfolgenden Guide zusammengefasst:

Pokémon GO mit Home verbinden – Wie geht das und was bringt es?

Lohnt sich die Wunderbox mit Meltan?

Was ist Meltan für ein Pokémon? Bei Meltan handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon aus der 7. Generation. Es gehört zum Typ Stahl und lässt sich mit Hilfe von 400 Bonbons zu Melmetal weiterentwickeln. Außerhalb der Wunderbox ist Meltan lediglich in der Spezialforschung „Mehr zu Meltan“ zu finden.

Wie stark ist es? Meltan gehört nicht zu den stärksten Pokémon des Spiels. Anders ist das bei seiner Weiterentwicklung. Melmetal kann von einem hohen Ausdauerwert profitieren und auch seine Angriffs- und Verteidigungswerte sind solide.

Allerdings kann es lediglich auf die Elektro-Sofort-Attacke Donnerschock zurückgreifen, weshalb es kein reines Stahl-Moveset hat. Somit schafft es Melmetal nicht in die Liste der besten Angreifer. In der Meisterliga kann es sich dennoch mit einer Attackenkombination aus Donnerschock, Kraftkoloss und Steinhagel behaupten (pvpoke.com).

Wer sollte die Wunderbox nutzen? Die Wunderbox eignet sich besonders, um möglichst viele Meltan zu fangen und so die entsprechenden Bonbons zum Entwickeln zu sammeln. Darüber hinaus lohnt es sich für alle, die auf der Suche nach einem starken Melmetal für ihr PvP-Team sind.

Während des Events kommen auch Shiny-Jäger auf ihre Kosten. Diese Chance solltet ihr auf jeden Fall nutzen, denn es ist noch nicht bekannt, wann ihr das nächste Mal auf ein schillerndes Meltan treffen könnt.

Werdet ihr die Wunderbox zum Sammelkarten-Event nutzen? Oder konntet ihr euch in der Vergangenheit bereits ein schillerndes Meltan sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Der Juni hält aber noch weitere Besonderheiten für euch bereit. So bringt Pokémon GO zum Community Day mit Kapuno die Level-4-Raids zurück, allerdings mit einer Einschränkung. Wir zeigen euch, was euch erwartet.