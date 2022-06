Pokémon GO: Community Day mit Kapuno bringt Live-Events in 11 deutsche Orte

In Pokémon GO findet am 25. Juni 2022 der Community Day mit Kapuno statt und bringt euch zu diesem Anlass wieder weltweite Community Meetups. Auch in Deutschland wird es welche geben. Wir von MeinMMO zeigen euch wo.

Was sind das für Veranstaltungen? Am Samstag, dem 25. Juni 2022, läuft in Pokémon GO der Community Day Juni mit Kapuno. Wie ihr das gewohnt seid, könnt ihr daran von überall auf der Welt teilnehmen.

Zuletzt hatte Niantic zusätzlich aber auch weltweit verschiedene Community Meetups eingeführt. Dabei handelt es sich zum einen um regionale Live-Events, bei denen ihr auf andere Trainer treffen könnt, aber teilweise auch um besondere PokéStops, die euch während des Community Days verbesserte Boni ausschütten.

Community Day Meetups am 25. Juni – Alle deutschen Orte

In der Übersicht, die Pokémon GO über seinen Blog am 10. Juni veröffentlichte, kann man die weltweit geplanten Live-Events und speziellen PokéStops einsehen. Zum Community Day mit Kapuno werden auch wieder 11 deutsche Städte bei den Meetups dabei sein (via pokemongolive.com).

In der nachfolgenden Übersicht haben wir euch zunächst die Orte aufgelistet, an denen ihr euch zu einem Live-Event treffen könnt. Im zweiten Teil seht ihr dann, wo sich PokéStops mit zusätzlichen Boni befinden.

Meetups:

Hamburg: Überseeboulevard

Überseeboulevard Hannover: Platz der Weltausstellung

Platz der Weltausstellung Berlin: Britzer Garten

Britzer Garten Berlin: Spandau Arcaden

Spandau Arcaden Dortmund: Westfalenpark

Westfalenpark Oberhausen: Westfield Centro

Westfield Centro Düsseldorf: Düsseldorf Arcaden

Düsseldorf Arcaden Bonn: Münsterplatz

Münsterplatz Leipzig: Burgplatz

Burgplatz München: Pasing Arcaden

Pasing Arcaden Stuttgart: Pariser Platz

Verbesserte PokéStops mit Boni:

Hamburg: City Center

City Center Hannover: Steintorplatz

Steintorplatz Berlin: Spektepark, Stabholzgarten

Spektepark, Stabholzgarten Dortmund: Westfalenpark

Westfalenpark Bonn-Zentrum: Bornheimer Str. 36

Bornheimer Str. 36 Leipzig: Höfe am Brühl

Höfe am Brühl Karlsruhe: Schlossplatz

Schlossplatz Stuttgart: Oberer Schlossgarten

Müsst ihr euch für die Teilnahme registrieren? Nein, eine Anmeldung zum Live-Event ist nicht erforderlich. Ihr könnt also einfach zu den angegebenen Standorten gehen und im Event-Zeitraum teilnehmen. Diese laufen, genau wie der Community Day mit Kapuno, am 25. Juni 2022 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit.

Wer kein Live-Event in der Nähe hat oder keine Lust hat, daran teilzunehmen, kann das Event aber auch von jedem anderen Ort wie gewohnt spielen. Auch die normalen C-Day-Boni bekommt ihr weiterhin überall.

Wie findet ihr die Meetups? Werdet ihr zu einem der Events gehen? Oder findet ihr das total uninteressant und spielt lieber allein? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

Der Community Day bringt euch außerdem die Level-4-Raids zurück, allerdings mit einer Einschränkung. Wir erklären, was euch bei den Raids erwartet.