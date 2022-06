Pokémon GO bringt zum Community Day die Level-4-Raids zurück – Aber es gibt eine große Einschränkung

In wenigen Tagen findet in Pokémon GO der nächste Community Day statt, der euch eine besondere Form der Level-4-Raids zurückbringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für Raids sein werden, welche Einschränkung es geben wird und was die Trainer dazu sagen.

Um was für ein Event geht es? Am 25. Juni 2022 läuft in Pokémon GO der Community Day mit Kapuno. Dabei wird das Unlicht- und Drachen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation, wie ihr das von anderen C-Days kennt, überall in der Wildnis zu finden sein.

Neben den zahlreichen Spawns des eher selteneren Pokémon sowie einigen Boni, hält das Event noch eine weitere Besonderheit für euch bereit: Level-4-Raids. Doch diese werden etwas anders ablaufen, als ihr das derzeit von anderen Raids gewohnt seid und halten somit auch eine große Einschränkung bereit. Wir zeigen euch, was euch erwartet.

Wann findet der C-Day und die Raids statt? Während der eigentliche Community Day mit Kapuno am 25. Juni in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit läuft, werdet ihr die Level-4-Raids direkt im Anschluss von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit finden können.

Das sind die Level-4-Raids zum Community Day im Juni

Was sind das für Raids? In Pokémon GO könnt ihr an verschiedenen Raids mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen teilnehmen. Während es seit Ende 2022 nur noch die Raid-Stufen 1, 3, 5 und Mega gibt, soll nun auch erstmals wieder ein Raid-Boss in die Level-4-Raids zurückkommen.

So könnt ihr im Rahmen des Community Days im Juni auf Duodino, die Weiterentwicklung von Kapuno, treffen. Doch damit nicht genug, denn nicht jeder kann wie gewohnt an den Raids teilnehmen. Wiederum werdet ihr aber mit einem besonderen Bonus belohnt, wenn ihr diese Raids spielt.

Welche Einschränkung gibt es? Im Gegensatz zu den anderen Raids, könnt ihr dem Level-4-Raid ausschließlich vor Ort beitreten. Eine Teilnahme mit Hilfe eines Fern-Raid-Passes ist somit nicht möglich. Passend zur Season of GO, möchte euch Niantic auch hierbei wieder stärker nach draußen locken.

Ihr müsst also wie vor der Einführung der beliebten Fern-Raids wieder direkt zur Arena laufen und dort einen Raid-Pass oder Premium-Raid-Pass nutzen, um teilnehmen zu können.

Erspielt euch einen besonderen Bonus: Neben dem Sieg über den Raid-Boss, erwartet euch außerdem ein weiterer besonderer Bonus. So schaltet ihr im Anschluss an den Raid für 30 Minuten weitere Kapuno-Spawns, 300 Meter rund um die Arena, frei. Dabei soll die gleiche Shiny-Chance gelten, wie während des dreistündigen Community Days.

Kapuno, Duodino und Trikephalo normal und als Shiny

Im Gegensatz zur ersten Event-Ankündigung im Spiel, soll es keine Mindestanzahl von Trainern geben, um diesen Bonus zu erspielen. Ihr könnt also grundsätzlich auch in kleineren Gruppen spielen (via twitter.com).

Wie schwer ist ein Level-4-Raid? Schon in der Vergangenheit waren die Level-4-Raids relativ schwer allein zu schaffen. Nun hat Niantic in einem Statement auf Twitter bekannt gegeben, dass die 4er-Raids mit Duodino nochmal etwas schwerer werden sollen.

So empfehlen sie mindestens noch 2–5 andere Trainer mitzubringen. Wie schwer die Raids dann tatsächlich sein werden und ob man Duodino möglicherweise sogar allein besiegen kann, bleibt aber vorerst abzuwarten.

Trainer fragen sich „Soll das ein Scherz sein?“

In den sozialen Netzwerken ist die Rückkehr der Level-4-Raids ein großes Thema. Dabei steht vor allem die Einschränkung bezüglich Nutzung von Fern-Raid-Pässen in der Kritik, denn einige Trainer sind vor Ort kaum noch mit anderen Spielern vernetzt, weshalb sie sich zu Raids nicht verabreden können.

So kann man folgende Kommentare in der reddit-Community rund um TheSilphRoad sowie im Subreddit finden:

Starwars9629-: „Wo soll ich denn andere Trainer finden?“

Plus-Pomegranate8045: „Ahhh ja, die mythischen Kreaturen, die als ‚andere Trainer‘ bekannt sind. Ich habe eine bessere Chance, Bigfoot zu begegnen“

bobnbill: „Ihre Lösung für das von ihnen geschaffene Problem (Rückkehr zu 3-stündigen Community Days, d. h. weniger zugänglich für viele Leute aufgrund von Arbeit, Wetter, Standort usw.) besteht darin, die Leute dazu zu bringen, in Gruppen zu raiden (also Geld auszugeben), um die Veranstaltung jeweils um 30 Minuten zu verlängern, und zwar an einem bestimmten Ort. Denn das ist der beste Weg, um die Magie solcher Veranstaltungen zu erhalten. Ich bin unbeeindruckt.“

Worried_Patience_117: „Soll das ein Scherz sein?“

Baron: „Dieser ganze In-Person-Raiding-Mist würde vielleicht ein bisschen Sinn machen, wenn Niantic versuchen würde, es einfacher zu machen, sich mit anderen Trainern zu verbinden oder Trainer irgendwie zu denselben Arenen zu leiten. Ich sehe bekannte Namen in Arenen, und manchmal, wenn ich eine Arena angreife, stürzen sich diese Leute tatsächlich darauf, aber ohne in einem Radius von 4 Häuserblocks herumzulaufen und laut zu schreien, werde ich nie wissen, wer diese Leute sind.



10 Arenen in diesem 4-Block-Radius und 3 Raids im Gange, selbst wenn die Leute alle in einem Zeitraum von 20 Minuten losziehen würden, um einen persönlichen Raid zu machen, gibt es eine 0,05%ige Chance, dass sich alle Spieler an der gleichen Arena versammeln und im gleichen 2-Minuten-Fenster in den Kampf einsteigen. Jeder geht in diesem Spiel einfach aneinander vorbei, wie Schiffe in der Nacht.“

HexOfTheRitual: „Ich bin ein Solospieler in einer ländlichen Umgebung, ich habe buchstäblich nie einen anderen Spieler gesehen, der einen Raid in meiner Nähe durchführt. RIP.“

Wie durch die Reaktionen der Community deutlich wird, spielt vor allem auch eine fehlende Kommunikationsmöglichkeit mit anderen Trainern im Spiel eine entscheidende Rolle. Denn schon seit Jahren fordert die Community einen Ingame-Chat in Pokémon GO. Ob Niantic diesen zukünftig im Spiel einbinden wird, bleibt aber vorerst abzuwarten.

Wie findet ihr die neuen Level-4-Raids? Seid ihr in eurer lokalen Community gut vernetzt und könnt die Raids ohne Probleme machen? Oder seid ihr eher auf euch allein gestellt und habt nun Schwierigkeiten andere Spieler zu finden? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainer darüber aus.

