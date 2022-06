Pokémon GO: So löst ihr „Kämpfe an der Seite deines Kumpels, während ihr unterwegs seid“

In Pokémon GO könnt ihr im Juni auf die eine oder andere neue Aufgabe in den Feldforschungen treffen. Eine von ihnen ist „Kämpfe an der Seite deines Kumpels, während ihr unterwegs seid“. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr diese Quest lösen könnt.

Was ist das für eine Aufgabe? Wenn ihr in Pokémon GO an den Fotoscheiben von PokéStops dreht, dann erhaltet ihr sogenannte Feldforschungen. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die euch in der „Feld“-Ansicht des Spiels angezeigt werden und die euch beim Lösen eine Belohnung bringen.

Jeden Monat überarbeitet Niantic diese Aufgaben und Belohnungen oder ergänzt diese zu speziellen Events. In den Feldforschungen vom Juni könnt ihr nun auf die Aufgabe: „Kämpfe an der Seite deines Kumpels, während ihr unterwegs seid“ treffen. Wir zeigen euch, auf was ihr beim Lösen achten müsst.

So könnt ihr die neue Quest mit eurem Kumpel lösen

Was ist das besondere an dieser Aufgabe? Bislang umfassten die Aufgaben rund um den Kumpel eher das Interagieren, gemeinsame Spazierengehen oder das Finden einer gewissen Anzahl von Bonbons. Nun sollt ihr mit eurem Kumpel auch in den Kampf ziehen. Aber das Lösen der Aufgabe ist gar nicht so einfach.

Wenn man sich in den sozialen Netzwerken umschaut, wird schnell klar, dass nicht jede Möglichkeit des Kämpfens im Spiel die Aufgabe auch löst. Damit ihr damit keine großen Schwierigkeiten habt, zeigen wir euch, wie es klappt.

Pokémon GO: Wie spiele ich mit meinem Kumpel? So gehts!

Das müsst ihr beim Lösen der Quest „Kämpfe an der Seite deines Kumpels, während ihr unterwegs seid“ beachten

Das Lösen dieser Quest funktioniert laut den Versuchen der reddit-Community offensichtlich nur in Kämpfen der GO-Kampfliga oder im Training gegen die Teamleiter Blanche, Candela oder Spark. Dazu müsst ihr euren Kumpel zunächst mit auf Erkundungstour nehmen und dann gemeinsam mit ihm einen der genannten Kämpfe durchführen.

Geht zum Lösen also am besten folgendermaßen vor:

Füttert euren Kumpel, damit er sich schließlich auf der Umgebungskarte befindet und mit euch auf Erkundung geht. Öffnet das Menü über den Pokéball-Button und klickt auf „Kämpfe“. Nun könnt ihr entweder einen Kampf in der GO-Kampfliga beitreten oder einen Trainings-Kampf gegen einen der Teamleiter durchführen. GO Kampfliga: Drückt unter „GO-Kampfliga“ auf den „Kämpfen“-Button. Nun könnt ihr eine Liga auswählen und anschließen euer Team zusammenstellen. Hier müsst ihr auf jeden Fall euren Kumpel auswählen. Setzt ihn am besten gleich als erstes Pokémon ein. Trainings-Kampf: Scrollt auf der Seite ganz nach unten, bis ihr die Portraits von Blanche, Candela und Spark seht. Wählt hier einen der drei aus und wählt anschließend die Liga. Nun könnt ihr euren Kumpel in eure Team-Auswahl aufnehmen. Führt nun den jeweiligen Kampf aus und schon habt ihr die Aufgabe geschafft.

Achtung: Wenn ihr einen Kumpel mit einer hohen WP-Zahl habt, dann kann dieser je nach Wert nicht in allen Ligen eingesetzt werden. Je nachdem welche Liga derzeit in der GO-Kampfliga aktiv ist, ist es somit möglich, dass ihr euer Pokémon gar nicht im Kampf nutzen könnt. In diesem Fall müsst ihr auf den Trainings-Kampf zurückgreifen. Folgende WP-Grenzen gibt es:

Superliga bis 1.500 WP pro Pokémon

Hyperliga bis 2.500 WP pro Pokémon

Meisterliga unbegrenzte WP pro Pokémon

Wie ist es mit anderen Kämpfen? Andere Kämpfe, wie Arena-Kämpfe oder Kämpfe gegen Team GO Rocket, wurden laut den Kommentaren auf reddit bisher für diese Quest nicht gezählt. Auch mit PvP-Kämpfen zwischen zwei befreundeten Trainern konnte die Aufgabe demnach nicht gelöst werden. Ihr solltet zum Lösen also lieber auf die GO-Kampfliga oder Trainings-Kämpfe zurückgreifen.

Welche Belohnung erwartet euch? Habt ihr die Quest gelöst, dann erhaltet ihr zur Belohnung eine Begegnung mit Smogon oder Bluzuk. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Exemplar.

Smogon und Bluzuk

Gibt es weitere solcher neuen Aufgaben zum Kumpel?

Eine weitere Aufgabe zum Kumpel, die es im Rahmen der Abenteuerwoche gibt, ist „Verdiene 3 Bonbons durch das Erkunden mit deinem Kumpel“. Hierbei handelt es sich aber grundsätzlich nur um eine andere Formulierung, als bei der altbekannten Aufgabe, mit seinem Kumpel spazieren zu gehen und dabei Bonbons zu sammeln.

Wie kann man diese Quest lösen? Genau wie bei der Kampf-Quest, solltet ihr auch hier am besten euren Kumpel zunächst füttern und so mit auf Entdeckungsreise nehmen. Nun heißt es einfach nur noch laufen, bis euer Monster die gewünschte Anzahl Bonbons gefunden hat.

Das kann je nach Pokémon variieren, denn jedes Monster muss eine andere Distanz zurücklegen, um einen Bonbon finden zu können. So müssen einige Pokémon nur 1 km zurücklegen, andere hingegen 3 km, 5 km oder sogar 20 km.

Nutzt diesen Trick: Damit ihr nicht ewig unterwegs sein müsst, um die geforderten Bonbons zu sammeln, solltet ihr zunächst eure Kumpel-Chronik durchsehen. Eventuell habt ihr in der Vergangenheit mit einem Pokémon bereits einen großen Teil der Strecke zurückgelegt und braucht nur noch wenige Meter bis zum nächsten Bonbon.

Nutzt in diesem Fall am besten zum Füttern vorab einen Knursp. Dieser lässt euren Kumpel bereits nach der Hälfte der Strecke einen Bonbon finden. Fehlen euch also nur noch ein paar Meter, um die ursprüngliche Distanz erreicht zu haben, dann erhaltet ihr gleich zwei Bonbons.

Habt ihr kein Pokémon in eurer Kumpel-Chronik, was ihr hierfür verwenden könnt, dann solltet ihr auf ein Monster mit geringer Distanz zurückgreifen. Hierbei bieten sich Pokémon wie Rattfratz oder Taubsi an, weil diese nur 1 km laufen müssen, um einen Bonbon zu finden.

Welche Belohnung gibt es? Wenn ihr diese Aufgabe löst, dann erhaltet ihr während der Abenteuerwoche eine Begegnung mit Galapaflos oder Flapteryx, die mit etwas Glück auch schillernd sein können.

Flapteryx und Galapaflos normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie findet ihr die neuen Aufgaben rund um das Kumpel-Pokémon? Sollte es eurer Meinung nach mehr Abwechslung in den Feldforschungen geben? Und welche Belohnung hättet ihr euch hinter den beiden Quests gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich lohnen.