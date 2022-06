Pokémon GO: Die neuen Feldforschungen im Juni 2022 – Alle Belohnungen

Der Juni 2022 hält in Pokémon GO wieder einige Feldforschungen für euch bereit. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben es in diesem Monat gibt und welche Belohnungen euch dahinter erwarten.

Was sind das für Aufgaben? Wenn ihr an der Fotoscheibe eines PokéStops dreht, dann erhaltet ihr spezielle Aufgaben, sogenannte Feldforschungen. Pünktlich zum Monatswechsel passt Niantic einige dieser Aufgaben und Belohnungen an.

Auch im Juni erwarten euch auf diese Weise wieder die verschiedensten Forschungen. Habt ihr euch eine Quest erdreht, dann findet ihr sie in der „Feld“-Ansicht im Spiel, welche ihr durch Klick auf das Fernglas erreicht. Zum Lösen habt ihr dann unbegrenzt Zeit.

Feldforschungen im Juni 2022 – Alle Aufgaben und Belohnungen

Wie ihr das aus den vergangenen Monaten kennt, erstrecken sich auch im Juni 2022 die Feldforschungen wieder über die verschiedenen Kategorien, wie Fangen, Werden, Kämpfen oder das Interagieren mit dem Kumpel.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend alle Feldforschungen aus dem Juni 2022 zusammengefasst. Pokémon, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Alle Feldforschungen zum Fangen

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit

Puppance* oder

Tragosso* oder

Quiekel* Fange 7 Pokémon Begegnung mit

Karpador* Fange 5 Pokémon

vom Typ Gestein Begegnung mit

Alola-Digda* oder

Digda* Fange ein Pokémon

vom Typ Drache Begegnung mit

Dratini* oder

Kindwurm* Fange 5 Pokémon

mit Wetterverstärkung Begegnung mit

Vulpix* oder

Quapsel* oder

Hippopotas* oder

Shnebedeck* Nutze 5 Beeren beim

Fangen vom Pokémon Begegnung mit

Kleinstein* oder

Phanpy* oder

Knacklion*

Alle Feldforschungen zum Werfen

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute

Würfe Begegnung mit

Dummisel* Lande 3 großartige

Würfe Begegnung mit

Snubbull* oder

Liliep* oder

Anorith* Lande 3 großartige

Würfe hintereinander Begegnung mit

Onix* Lande 5 großartige

Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Pandir*

(Fellmuster 8) Lande 3 fabelhafte

Würfe hintereinander Begegnung mit

Kaumalat*

Alle Feldforschungen zum Kämpfen

Aufgabe Belohnung Gewinne einen

Level-3-Raid oder

höher Begegnung mit

Amonitas* oder

Kabuto* Gewinne 5 Raids Begegnung mit

Aerodactyl* Kämpfe in der

GO-Kampfliga Begegnung mit

Wattzapf Kämpfe gegen 2

Team GO Rocket-Rüpel Begegnung mit

Sleima*

Alle Feldforschungen zu Freunden & eurem Kumpel

Aufgabe Belohnung Spiele mit deinem

Kumpel Begegnung mit

Lampi* Laufe 2 km mit

deinem Kumpel Begegnung mit

Evoli* Verdiene 2 Bonbons

durch Spazierengehen

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Scoppel* Verdiene 3 Bonbons

durch Spazierengehen

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Flunschlik Kämpfe an der Seite

deines Kumpels, während

er mit dir auf Erkundung geht Begegnung mit

Smogon* oder

Bluzuk* Versende 3 Geschenke

mit Sticker Begegnung mit

Kicklee* oder

Nockchan*

Alle Feldforschungen rund ums Ausbrüten, Entwickeln und Erkunden

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei Begegnung mit

Larvitar* oder

Mantax* Brüte 2 Eier Begegnung mit

Tanhel* Mache 3 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Bisasam* oder

Glumanda* oder

Schiggy* Mache 5 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Endivie* oder

Feurigel* oder

Karnimani* Mache 7 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Geckarbor* oder

Flemmli* oder

Hydropi* Entwickle ein Pokémon Begegnung mit

Evoli* Drehe 3 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Mogelbaum* Drehe 5 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Trasla* Mache einen Schnappschuss

von einem wilden

Pokémon Begegnung mit

Hoppspross* oder

Yanma* oder

Kramurx* Mache einen Schnappschuss

von einem Pokémon vom

Typ Gestein Begegnung mit

Rihorn* Verschicke ein Pokémon Begegnung mit

Georok

Welche Pokémon lohnen sich am meisten?

Besonders interessant dürfte auch in diesem Monat Pandir sein. Das Pokémon wird mit seiner Fellmusterung 8 zu bekommen sein und ist darüber hinaus im Moment nur in den Feldforschungen zu finden. Wem also noch ein entsprechendes Exemplar fehlt oder wenn ihr gern ein Shiny-Pandir hättet, solltet ihr die Quest nutzen.

Für den Einsatz in Raids sind vor allem Dratini, Kaumalat und Larvitar interessant. Dessen Weiterentwicklungen gehören nämlich zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Zum Vervollständigen der „Angler“-Medaille eignet sich außerdem die Quest mit Karpador.

Welche Quest werdet ihr euch auf jeden Fall sichern? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

Hier zeigen wir euch übrigens, ob sich der Forschungsdurchbruch in diesem Monat lohnt: Im Forschungsdurchbruch Juni könnt ihr auf Klikk treffen.