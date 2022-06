Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Nasgnet und Bonbons

In Pokémon GO könnt ihr heute, am 07. Juni 2022, an der Rampenlicht-Stunde mit Nasgnet teilnehmen. Wir zeigen euch, wann das Event startet, welche Boni es gibt und ob ihr Nasgnet als Shiny bekommen könnt.

Um dieses Event geht es: Die Rampenlicht-Stunde findet wöchentlich, immer am Dienstag-Abend statt. In dieser Stunde steht stets ein Pokémon im Fokus, dass dann vermehrt auftaucht.

Die erste Rampenlicht-Stunde im Juni dreht sich um das Monster Nasgnet. Das gehört zu den Gesteins-Pokémon und bringt außerdem einen Bonbon-Bonus mit.

Rampenlicht-Stunde mit Nasgnet – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde heute um 18:00 Uhr. Um diese Zeit tauchen dann zahlreiche Nasgnet für 60 Minuten lang auf, bis um 19:00 Uhr auch schon wieder Schluss ist.

Welche Boni gibt es? In der Nasgnet-Stunde bekommt ihr die doppelte Menge an Fang-Bonbons. Das gilt aber nicht nur für Nasgnet, sondern auch für jedes andere Monster, das ihr fangt. Dementsprechend könnt ihr euch in dieser Zeit beispielsweise auch von Raid-Bossen oder Meltan aus der Wunderbox doppelte Bonbons holen.

Gibt es Nasgnet als Shiny? Ja, das schillernde Nasgnet ist in Pokémon GO verfügbar. Ihr braucht aber jede Menge Glück, um es anzutreffen.

Shiny Nasgnet fällt sofort auf

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Nasgnet?

So stark ist Nasgnet: Nasgnet an sich ist weder in Raids, noch im PvP besonders interessant. Doch seine Weiterentwicklung Voluminas hat zumindest in der Super- und Hyperliga seinen Platz – dort steht es im oberen Mittelfeld der besten Pokémon.

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Rein von den Werten her sind weder Nasgnet, noch Voluminas wirklich hervorstechende Pokémon. Dementsprechend ist diese Stunde eher was für Sammler, die ihr Shiny-Glück austesten möchten.

Allerdings ist der Bonbon-Bonus sehr interessant. Gerade, wenn ihr euch in den Raids starke Monster holen wollt, könnt ihr von den doppelten Bonbons profitieren.

Neben der Rampenlicht-Stunde läuft ab heute auch die Abenteuerwoche in Pokémon GO. Hier erfahrt ihr alles zum Event.