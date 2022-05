Pokémon GO: Termine für die Community Days im Juni, Juli und August stehen fest

Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt. Nun stehen die Termine für die C-Days im Juni, Juli und August fest. Wir von MeinMMO zeigen, welche Tage ihr euch im Kalender dick anstreichen solltet und auf welche Monster die Community hofft.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO wird für die Trainer jeden Monat ein spezielles Event in Form eines Community Days veranstaltet. Dabei steht immer ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, weshalb es während des Event-Zeitraums häufiger spawnt. Auch im Juni, Juli und August wird es wieder solche Events geben.

Wann sind die nächsten Community Days? Wie Pokémon GO über ihre Website bekanntgegeben hat, stehen die C-Day Termine für die kommende Jahreszeit fest. Haltet euch im Juni, Juli und August also am besten folgende Tage frei:

Samstag, 25. Juni 2022

Sonntag, 17. Juli 2022

Samstag, 13. August 2022

Ein konkretes Zeitfenster hat Niantic jedoch noch nicht bekanntgegeben. Zuletzt wurden die Zeiten rund um die Community Days von 6 Stunden auf 3 Stunden reduziert. Da die letzten beiden C-Days entweder von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit oder von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit liefen, werden sich voraussichtlich auch die geplanten Termine an diesen Zeiten orientieren.

Welche Monster erwarten euch zu den Community Days?

Welche Monster zu den Community Days im Juni, Juli und August im Mittelpunkt stehen werden, ist bisher noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hat bei der Wahl der Pokémon zum C-Day vor allem aber das Thema der jeweiligen Jahreszeit eine Rolle gespielt.

Die Alola-Jahreszeit endet jedoch am 01. Juni 2022 und zur bevorstehenden Saison ist ebenfalls noch nichts genaueres bekannt. Dennoch haben die Trainer in der reddit-Community schon genaue Vorstellungen, welche Pokémon sie sich zu den Community Days wünschen würden.

Auf welche Pokémon hoffen die Trainer?

Da Niantic sich mit den Informationen rund um die Pokémon zu den bevorstehenden C-Days bislang noch bedeckt hält, spekulieren die Trainer der reddit-Community fleißig, welche es wohl werden könnten.

Hoch im Kurs liegt vor allem das Unlicht- und Drachen-Pokémon Kapuno, was es normalerweise nur selten im Spiel zu fangen gibt. Aber auch andere Monster, wie Staralili oder die Starter aus der 6. Generation, lassen sich in den Vorschlägen finden (via reddit.com):

TheChaoticCrusader: „Ich werde eine Vermutung anstellen und Kapuno für Juni und Generation 6 Pflanzen-Starter für Juli annehmen, basierend auf dem, was sie in der Vergangenheit getan haben, August kein Anhaltspunkt. Ich könnte damit aber auch falsch liegen.“

fillmorecounty: „Bitte lass es Kapuno sein, dass Shiny ist so selten, es spawnt selten, also ist es so ziemlich exklusiv für 12-km-Eier“

GaryFahrenheit: „Ich sehe immer wieder Leute, die meinen, dass Kapuno im Juni stattfindet, um Kaumalat vom letzten Jahr nachzuahmen, aber ich würde auf den Juli tippen, um etwas Abstand zum GO Fest zu haben, das dieses Jahr einen Monat früher stattfindet.“

Jordaroo92: „Wenn wir dieses Jahr die Kalos-Starter-Community-Days bekommen und davon ausgehen, dass der Dezember-C-Day eine Mischung aus allem ist, wie in den vergangenen Jahren, muss Igamaro im Juni oder Juli erscheinen. Auf diese Weise bekommen wir Fynx im August/September und Proxy im Oktober oder November.“

krispyboiz: „Ich höre immer wieder Gerüchte, dass Staralili im C-Day von Juni ist. Hat irgendein Content-Creator jemandem zugespielt, lol?“

Auf welche Monster ihr euch tatsächlich in den kommenden 3 Monaten freuen könnt, bleibt aber zunächst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Werdet ihr an den geplanten Community Days teilnehmen? Oder interessieren euch solche Events eher weniger? Und auf welche Monster hofft ihr im Juni, Juli und August? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern hier auf MeinMMO zu dem Thema aus.

