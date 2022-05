In Pokémon GO könnt ihr jetzt Tickets an Freunde verschenken, Trainer zeigt ein Problem

Tickets für Community Days oder das GO Fest könnt ihr nun an andere Trainer in Pokémon GO verschenken. Die neue Option macht das möglich. Doch Trainer bemerken, dass es ein Problem gibt, wenn der beschenkte Trainer bereits ein Ticket hat.

Wie verschenkt man Tickets? Am 17. Mai gab Niantic bekannt, dass die neue Geschenk-Option in Pokémon GO aktiv ist. Event-Tickets wie die Spezialforschung zum Community Day im Mai könnt ihr kaufen und an Freunde verschicken. Voraussetzung ist, dass ihr mindestens „Superfreunde“ seid. Weitere Tickets, wie zum GO Fest 2022, sollen bald auch zu verschenken sein.

Trainer probierten die neue Funktion bereits aus und erklären, dass das System noch Probleme hat.

Vor diesem Fall warnen Trainer

Das ist passiert: Auf reddit zeigt Trainer Benthefighter einen Screenshot seines Geschenkversuchs. Dazu schreibt er „Wenn du ein Ticket für jemanden kaufst, der es bereits hat, musst du trotzdem bezahlen (keine Warnung, bis man bezahlt hat).“

In der Fehlermeldung steht, dass das Geschenk nicht versendet werden konnte. „Es scheint, dass der vorgesehene Empfänger diesen Artikel erhalten hat, bevor dein Kauf abgeschlossen werden konnte.“

Für eine Rückerstattung soll der Trainer den App Store kontaktieren.

Wie kann man ein Ticket verschenken? Das funktioniert ganz einfach. Zunächst öffnet ihr den Ingame-Shop von Pokémon GO, wo ihr auch normalerweise eure Tickets kauft. Tippt nun auf das Event, für welches ihr ein Ticket verschenken wollt. Die 1€-Forschung für den Community Day im Mai ist eine Option.

Unter dem Kauf-Button findet ihr auch einen Button namens „Geschenk“. Tippt diesen an und wählt anschließend aus eurer Freundesliste den Freund aus, dem ihr das Ticket schenken wollt.

Anschließend bestätigt ihr den Kauf und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Damit das Verschenken klappt, müsst ihr mindestens Superfreunde sein. Niantic schreibt außerdem, dass der Freund das Ticket noch nicht besitzen darf. Ebenso darf der Freund das Ticket noch nicht von einem anderen Trainer geschenkt bekommen haben.

So funktioniert die Ticket-Verschenken-Option in Pokémon GO

Was ist das Problem? In der Community wünscht man sich mehr Klarheit beim Geschenk-Feature. Wir von MeinMMO haben das ausprobiert und stellen fest:

Wenn man ein Ticket für einen Freund kaufen will, der bereits ein Ticket hat, dann wird man im Spiel darüber informiert und kann für diesen Freund kein Ticket kaufen.

Im Fall des Trainers Benthefighter auf reddit muss sein Geschenk-Empfänger also etwa zeitgleich sein Ticket gekauft haben, während es ihm geschenkt wurde. Deshalb wurde dem Schenker schon ein Betrag abgezogen, ohne, dass der Geschenkvorgang erfolgreich war.

Es scheint sich hierbei also um ein sehr spezielles Problem zu handeln.

Wenn der beschenkte Trainer schon das Ticket besitzt, bevor man seinen Geschenk-Vorgang startet, kann man dem Empfänger kein weiteres Ticket schenken.

Habt ihr das Geschenk-Feature von Pokémon GO schon ausprobiert und werdet ihr es in Zukunft nutzen? Oder findet ihr das überflüssig und werdet das Feature nicht nutzen? Schreibt uns doch eure Erfahrungen und Meinungen zu dem Thema hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu dem Thema aus.