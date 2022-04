Pokémon GO: Community Day im Mai 2022 mit Alola-Kleinstein und Sternenstaub-Bonus

Grad ist das letzte Event gelaufen, da kündigt Pokémon GO den nächsten Community Day an: Im Mai 2022 könnt ihr Alola-Kleinstein fangen.

Das ist jetzt bekannt: Alola-Kleinstein wird der Star des Community Day im Mai 2022. Diese Variante des Monsters ist vom Typ Gestein und Elektro, genau wie seine Entwicklungen Alola-Georok und -Geowaz.

Zum Community Day wird Alola-Kleinstein passend zur aktuellen „Alola-Jahreszeit“ an allen Ecken und Enden des Spiels auftauchen. Auch auf eine erhöhte Shiny-Rate könnt ihr euch wie gewohnt freuen.

Alle wichtigen Daten rund um Zeitraum und Boni des Events zeigen wir euch hier.

C-Day im Mai 2022 bei Pokémon GO – Alle Infos

Wann läuft der Community Day? Der Community Day mit Alola-Kleinstein läuft am Samstag, den 21. Mai 2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr Ortszeit.

Erneut wird also wie beim Velursi-Community-Day auf ein Drei-Stunden-Fenster zurückgegriffen, anstatt auf sechs Stunden. Diesmal wird allerdings in der Mittagszeit, anstatt am Nachmittag gespielt.

Die Boni: Neben der erhöhten Spawn- und Shiny-Rate für Alola-Kleinstein bringt das Event mehrere zusätzliche Boni mit sich.

3 Mal so viel Sternenstaub für jeden Fang

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Chance auf XL-Kleinstein-Bonbons, wenn ihr Alola-Kleinstein fangt

3 Stunden Laufzeit für Lockmodule und Rauch

Schnappschuss-Überraschungen

Ein zusätzlicher Spezialtausch während des Events und bis zu zwei Stunden danach

Während des Events und bis zu Stunden später kosten Tauschaktionen nur den halben Sternenstaub

Sonder-Bonus: Es gibt auch wieder einen Bonus, wenn ihr an besonders stark frequentierten PokéStops mit Lockmodul Monster fangt. Wurden genug Pokémon gefangen, gibt’s in der Nähe dieses PokéStops die vierfache Menge Sternenstaub, anstatt der dreifachen Menge.

Spezialattacke: Wenn ihr während des Events und bis zu zwei Stunden danach ein Alola-Geowaz entwickelt, erlernt es die neue Attacke „Walzer“.

Das Monster überzeugte zuletzt als starker Elektro-Angreifer.

Auch ein Shiny Alola-Geowaz könnt ihr entwickeln

Was bringt der Shop? Im Shop findet ihr zum Event wie mittlerweile gewohnt:

Eine Gratisbox mit 30 Hyperbällen

Eine Community-Day-Box für 975 Münzen mit 1 Super-Brutmaschine, 1 Glücks-Ei, 1 Top-Sofort-TM und 1 Sternenstück

Zudem könnt ihr die Spezialforschung „Ein steiniger Weg“ für einen Euro kaufen. Diese Tickets soll man nun auch zum ersten Mal an andere Spieler verschenken können.

Event-Sticker wird es auch im Shop geben.

Was haltet ihr vom nächsten Community Day? Nehmt ihr daran teil? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was jetzt noch im April in Pokémon GO ansteht, erfahrt ihr hier.