Pokémon GO: Community Day „bringt nichts, wenn man nicht spielen kann“ – Trainer wollen 6 Stunden zurück

Am Wochenende lief der Community Day mit Velursi in Pokémon GO – mit drei Stunden Laufzeit anstatt der mittlerweile gewohnten sechs. Für viele Trainer konnte das Event diesen Zeitverlust trotz Boni jedoch nicht wieder wettmachen.

Was war das für ein Event? Der Community Day mit Velursi lief am Samstag, dem 23. April 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr. Damit hatten Trainer nur drei anstatt sechs Stunden Zeit, um sich mit Verlursi-Bonbons einzudecken und nach Shiny’s zu jagen – wie früher, also.

Die Entscheidung, den Community Day wieder auf dieses Zeitfenster zurückzuschrauben, hatten die Entwickler schon im Vorfeld angekündigt. Das sorgte bereits für viel Diskussion unter Trainern.

Im Gegenzug sollte der Velursi-Community Day mit Boni punkten, wie dreifachen Fang-EP und sogar vierfachen EP, wenn man sich in der Nähe eines besonders stark verwendeten Lockmoduls befand.

Darüber hinaus gab es Lauf-Challenges, die einem pro Kilometer nochmal eine Belohnung einbrachten, doppelte Fang-Bonbons sowie verbesserte Chancen auf Velursi-XL-Bonbons.

Nun ist der Community Day mit Velursi gelaufen. Wie kam er bei den Trainern an?

Die Jagd auf Velursi war kürzer als zuletzt gewohnt

„14:00 Uhr heißt: Ich muss einen Einschnitt für PoGo machen“

So reagieren Spieler: Im Pokémon-GO-Subreddit „The Silph Road“ tauschen sich Trainer gerade über den abgelaufenen Tag mit Velursi aus.

Gelobt werden unter anderem die vielen Boni, die den Tag durchaus interessant gemacht haben – zumal man sich auch ein neues Monster sichern konnte. Doch der Großteil der Reaktionen beschäftigt sich mit der verkürzten Zeit. Denn: Viele konnten die guten Boni offenbar nicht so ausnutzen, wie sie sich das gewünscht hätten.

„Die Rückkehr zu einem 3-Stunden-Community-Day ist wirklich frustrierend und schadet der Community nur“, schreibt User „TheMassonator“ (via reddit): Ich bin ein absoluter Gelegenheitsspieler und lange Community Days waren so viel einfacher, Zeit dafür zu finden. Wirklich schade, und ich hoffe, dass sie stattdessen wieder zu längeren Tagen zurückkehren.

„Ich habe ihn verpasst. Ich hätte zumindest zwischen 11:00 und 14:00 Uhr ein wenig gespielt. 0/10 C-Day; all der kleine Schnickschnack ist egal, wenn man nicht spielen kann“, findet User „dondon151„.

„Es ist mir eigentlich egal, wie lang das Event ist, aber um 14 Uhr spielen zu müssen, hat mir den Spaß verdorben“, schreibt ein anderer User (via reddit): „Ich war schon immer ein Spieler, der um 11 Uhr morgens spielt. Ich hole mir meine Shinies, esse Mittag und setze dann meinen Tag wie gewohnt fort. 14:00 Uhr bedeutet, dass ich mitten am Tag einen Einschnitt für PoGo machen muss, also habe ich nur 1 Stunde gespielt, um die zwei Shinies zu bekommen, die ich wollte. Ich hab nur eins bekommen.“

„Insgesamt fühlte es sich für mich wie ein langweiliges Event an, weil ich nicht innerhalb der Stunden teilnehmen konnte, die Niantic mir vorschreibt“, schreibt User „Kerby“ (via reddit): „Mein Portemonnaie dankt es mir, weil ich am Ende keine 5 Dollar für das Spiel ausgegeben habe, wie ich es normalerweise an Community Days tue.“

Es fällt auf: Wer die drei Stunden tatsächlich spielen konnte, hatte offenbar einigen Spaß am Community Day. Doch das 6-Stunden-Fenster gab einem die Möglichkeit, die Spielzeit eher über den ganzen Tag zu verteilen, anstatt in einem kürzeren Fenster „gezwungen“ zu sein, die Boni und Spawns auszunutzen.

Wie seht ihr das Thema? Habt ihr am Community Day teilgenommen, hat er euch gefallen? Oder musstet ihr diesmal aussetzen – vielleicht auch wegen der Zeit? Erzählt es uns in den Kommentaren!