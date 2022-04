Am 23. April 2022 läuft in Pokémon GO der Community Day mit Velursi. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, welche Boni ihr erwarten, wie das Shiny aussieht und wie ihr das Event am besten ausnutzt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day wird jeden Monat in Pokémon GO abgehalten. Während des Event-Zeitraums steht immer ein Pokémon im Mittelpunkt, das dann an allen Ecken und Enden des Spiels auftaucht. Auch die Shiny-Rate dieses Monsters ist dann merklich erhöht.

Der Community Day im April hat nun eine Besonderheit: Das Pokémon Velursi ist der Star des Tages. Tatsächlich gab es aber weder dieses Monster, noch dessen Entwicklung Kosturso bislang in Pokémon GO zu fangen.

Beide feiern also mit dem Community Day ihr Debüt im Spiel.

Darüber hinaus gibt es einige weitere Boni. Alle wichtigen Infos zum Event fassen wir hier für euch zusammen.

Community Day im April 2022 – Startzeit und Boni

Was? Der Community Day mit Velursi

Wann? Samstag, 23. April 2022, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Velursi spawnt in der Wildnis

Exklusive Attacke: Ableithieb, wenn ihr Velursi während des Events oder bis zu 2 Stunden danach zu Kosturso entwickelt

Boni:

– Dreifache EP beim Fangen

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte Chance auf XL-Velursi-Bonbons für das Fangen von Velursi

– Lockmodule und Rauch halten drei Stunden lang an

– Jeder Tausch während des Events und bis zu 2 Stunden danach kostet 50 % weniger Sternenstaub

– Ein zusätzlicher Spezialtausch während des Events und bis zu 2 Stunden danach

Sonderbonus:

Fangen mehrere Trainer genügend Pokémon, die von einem einzelnen Lockmodul angezogen wurden, steigen die EP pro gefangenem Monster an diesem PokéStop für 30 Minuten von dreifach auf vierfach

Wie sieht Shiny Velursi aus?

Velursi und Kosturso – Auch in der Shiny-Variante

Achtet auf die Zeit: Der Community Day kehrt mit seiner Laufzeit wieder zu den drei Stunden zurück, die man noch aus der Vergangenheit kennt. Bis vor kurzem liefen die Events noch sechs Stunden lang.

Das solltet ihr also einplanen – zumal Velursi ganze 400 Bonbons braucht, um zu Kosturso entwickelt zu werden.

Was steckt im Shop? Zum Community Day wird auch der Shop ein paar spezielle Items aufbieten.

Die Spezialforschung „Wilder Fang“ für 1 Euro

Eine kostenlose Sonderbox, die durch ein Twitter-Gewinnspiel freigeschaltet wurde. Sie enthält 1 Lockmodul, 1 Glücksei und 1 Raidpass

Eine Gratis-Box mit 30 Hyperbällen

Die Community-Day-Box für 850 Münzen. Mit: 15 Hyperbällen, 15 Sananabeeren, 1 Top-Sofort-TM und 1 Fern-Raid-Pass enthält.

Event-Sticker

Pokémon GO: Die stärksten Angreifer aller Typen im Video

So nutzt ihr den Community Day mit Velursi richtig aus

Welche Vorbereitungen solltet ihr treffen? Wie bereits erwähnt wurde der Community Day wieder auf 3 Stunden verkürzt, was für viel Diskussion sorgte.

Gleichzeitig braucht ihr 400 Bonbons für die Monster-Entwicklung. Folglich solltet ihr genug Bälle parat haben, um euch auf das Fangen von Velursi konzentrieren zu können.

Bereitet am besten einen Vorrat von gut 300 Bällen, damit ihr nicht auf das Drehen von PokéStops oder Arenen angewiesen seid.

Schafft außerdem genügend Platz in eurer Pokémon-Box, damit ihr nicht während des Events mit Sortieren und Verschicken Zeit verschwenden müsst.

Nutzt die EP-Boni: Es ist zwar weniger Zeit vorhanden, doch durch die Boni könnt ihr einiges an Fortschritt im Spiel sammeln.

Die dreifachen Fang-EP sind besonders spannend, wenn ihr schnell in Pokémon GO leveln wollt. Versucht, während des Events möglichst fabelhafte Würfe zu werfen – die können euch dank des Bonus 3.000 EP pro Fang mindestens einbringen. Wenn ihr ein belebtes Lockmodul findet, kann sich hier das Verweilen lohnen, um den vierfachen EP-Bonus zu bekommen. Werft ihr nun noch ein Glücksei an, verdoppelt ihr die EP-Anzahl nochmal.



Pokémon GO: Übersicht für Level 41 bis 50 – EP und Aufgaben

Diese Items lohnen sich zum Community Day: Die Kombination aus Glücksei und Lockmodul kann euch gerade auf der Jagd nach den wichtigen EP nach vorne bringen. Zudem kann sich das Nutzen von Rauch lohnen, um an weniger belebten Orten weiter Velursi fangen zu können.

Darüber hinaus solltet ihr Sananabeeren verwenden, für nochmal verdoppelte Bonbons. So kommt ihr schneller an die nötigen Ressourcen, um Velursi zu Kosturso weiterzuentwickeln.

Nutzt diese Items am Community Day mit Velursi

Lohnt sich der Community Day mit Velursi?

Für wen lohnt sich der Community Day? Grundsätzlich ist der Community Day schonmal interessant, da es sich bei Velursi um ein neues Pokémon handelt.

Dazu kommt, dass Kosturso jede Menge Bonbons braucht. So einfach wie zum Event wird man die wohl lange nicht mehr bekommen. Somit lohnt sich das Event für alle, die einen vollen Pokédex verfolgen.

Gibt es Shiny Velursi? Ja. Shiny-Jäger können sich auf ein neues Monster freuen, da Velursi auch in seiner schillernden Form verfügbar sein wird. Das gilt dann auch für die Entwicklung Kosturso.

Zudem könnte Kosturso auch für PvP-Spieler interessant werden. Seine Attacke „Ableithieb“ kommt ebenfalls neu ins Spiel und erhöht in Trainer-Kämpfen den Verteidigungswert bei jedem Angriff.

Zu guter Letzt lohnt sich der Community Day auch für alle, die auf der Jagd nach Erfahrungspunkten sind – denn in den 3 Stunden wird man voraussichtlich jede Menge EP durch einfaches Fangen einsammeln können.

Und wer gar nichts fürs Fangen übrig hat, kann zumindest ein paar Pokémon tauschen und von den verringerten Sternenstaub-Kosten profitieren.

Parallel zum Community Day läuft auch das aktuelle Event weiter: Die Umweltwoche bringt ebenfalls ein neues Monster sowie Shiny-Kikugi.