In Pokémon GO wird gerade ein neues System getestet, um Erfahrungspunkte zu verdienen. Verschiedene Aktionen im Spiel bringen jetzt mehr EP. Was sind die Änderungen?

Was ist das für ein System? Seit ein paar Stunden testet Pokémon GO neue EP-Belohnungen für verschiedene Aufgaben im Spiel. Eigentlich sollten diese Tests nur für ausgewählte Spieler in Australien und Neuseeland stattfinden. Doch Niantic erweiterte die Tests auf ausgewählte Spieler weltweit. Wie man dafür ausgewählt wird, ist unklar.

Bei den Tests geht es darum, neue EP-Belohnungen für

Entwickeln

Ausbrüten von Eiern

Fangen von Pokémon

anzupassen. Die Tests laufen noch bis zum 16. November.

Wie viel EP gibt es jetzt fürs Fangen, Ausbrüten und Entwickeln?

Das wurde beobachtet: Auf reddit trugen Trainer bereits ihre Beobachtungen der neuen Belohnungen zusammen. Das wird sich in den nächsten Tagen noch weiter ausbreiten. Schon die ersten Ergebnisse sind spannend. Für fabelhafte Würfe kriegt ihr jetzt richtig viel EP.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die Highlights der neuen EP-Belohnungen.

Aufgabe Alter EP-Wert Neue EP-Wert Guter Wurf 10 20 Großartiger Wurf 50 100 Fabelhafter Wurf 100 1.000 Pokémon Entwickeln 500 1.000 Neuer Dex-Eintrag 500 1.000 Beere an Verteidiger

füttern 20 50 Curveball 10 20

Auf Twitter zeigt Trainer @ medradal, wie sich die Änderungen im Spiel bemerkbar machen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Das ist spannend: Besonders die fabelhaften Würfe bringen durch die Änderungen viel mehr EP. In dem reddit-Thread schreiben Spieler zu diesem neuen EP-Wert:

„Okay wow. Jetzt wird es Zeit, endlich gut Zielen zu lernen“

„Das sind die besten Nachrichten seit langer Zeit […]“

Viele Trainer sind jetzt gespannt darauf, welche weiteren EP-Änderungen es gibt. So warten viele darauf, wie viele Erfahrungspunkte die Freundschaftslevel mit den Ingame-Freunden bringen werden. Aktuell erhaltet ihr für das Erreichen von „Beste Freunde“ direkt 100.000 EP.

An einigen Stellen beobachteten Trainer aber auch, dass es keine oder nur ganz geringe Änderungen der verdienten EP gab. Es ist also nicht garantiert, dass man mehr Erfahrungspunkte für Freundschaftslevel bekommt.

Was bedeuten diese Änderungen?

Darum ist das wichtig: In Pokémon GO ist die Erhöhung des maximalen Levels schon lange ein Thema in der Community. Einige Spieler sind bereits seit Jahren Level 40 und können nicht weiter im Level steigen. Gerade für diese Leute ist es spannend zu wissen, wie es weiter geht.

Nun bleibt es abzuwarten, was die Test-Spieler in den nächsten Stunden und Tagen noch für EP-Änderungen herausfinden.

Wie gefallen euch die bisher bestätigten Änderungen beim Verdienen von EP? Trefft ihr sichere fabelhafte Würfe und könnt damit nun richtig viele Erfahrungspunkte verdienen?