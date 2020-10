Pokémon GO: Level 50? Leak zeigt neue Methode für Level-Up über Quests

In Pokémon GO warten Trainer gespannt darauf, wie es nach Level 40 weiter geht. Ist das neue Max-Level bei 50? Ein Leak zeigt jetzt eine neue Anforderung für die Level-Ups.

Was passiert nach Level 40? Das ist aktuell noch nicht ganz geklärt. Seit dem Release von Pokémon GO können Spieler maximal Stufe 40 im Spiel erreichen. Das geschieht, in dem man Erfahrungspunkte über Raids, Pokémon-Fänge, Freundschaften oder auch Spezialforschungen sammelt.

Wie es danach weiter geht, wissen wir von offizieller Seite nur ohne genaue Details. Spieler glauben, dass das nächste Max-Level bei Stufe 50 liegt. Was wir bisher darüber wissen, ist:

Mit dem jüngsten Datamining vom 29. Oktober 2020 zeigen Dataminer, was Niantic da wohl geplant hat. Man spricht von besonderen Missionen, die Trainer zum Level-Up abschließen sollen.

Spezialmissionen für Level-Ups in Pokémon GO?

Das ist neu: Auf reddit zeigen die PokeMiners ihre jüngsten Datamining-Ergebnisse. In der Vergangenheit sagte die Gruppe schon oft Inhalte korrekt voraus, die Niantic erst Tage oder sogar Monate später ankündigte. In der Community herrscht ein Vertrauen zu den Dataminern, weshalb dieser Fund so wichtig für die Spieler ist.

Sie schreiben im jüngsten Fund: „Neues Level-Up“ und erklären, dass viel neuer Code im Spiel zu einem neuen Level-Up-System zugefügt wurde.

Dazu gäbe es eine neue Animation, die im Spiel ablaufen wird, sobald man mit seinem Trainer eine neue Stufe erreicht hat.

Außerdem gibt es im Code jetzt eine neue Aufgabe (Quest), die Level-Up-Quest. Die Dataminer schreiben dazu „Es sieht so aus, dass ihr in Zukunft eure Level-Ups kriegt, indem ihr spezielle Forschungsmissionen löst.“

Die folgenden Zeilen im Code gehören mit zu den neuen Level-Ups:

LevelUpResearch

AddQuest

CompleteQueuedQuests

QuestAutoCompleteService

retryIntervalInSec



Dazu noch:

LevelUpSubQuestWidget

activeRoot

taskCompletedBackground

taskCompletedText

taskCompletedCheckmark

XpBarWidget

levelUpDetailsButtonPrefab

xpBarWid

.getPrefab

levelUpQuestWid

.getPrefab

levelUpSubQuestWid

.getPrefab

levelUpRewardsWid

.getPrefab

avatarCustomizationItemWid

.getPrefab

alternateAvatarCustomizationItemWid

.getPrefab

Was bedeutet das für euch? Klar ist, dass Niantic weiterhin daran arbeitet, die neuen Level-Ups in Pokémon GO zu entwickeln. Offenbar spielen Missionen dabei eine wichtige Rolle. Wie man das Sammeln von Erfahrungspunkten mit einbringen und welche Rolle die Erfahrungspunkte spielen, die Trainer in den letzten Jahren nach Erreichen von Stufe 40 erhalten haben, ist noch unklar.

Genauso unklar ist es, wann Niantic das neue, maximale Level in Pokémon GO aktivieren wird. Wie sollten eurer Meinung nach Quests aussehen, die man für ein Level-Up benötigt?

