Pokémon GO verschenkt Raid-Pässe – So krallt ihr euch ganze 8 Stück

Welche Boni jetzt zum neuen Lockdown unbedingt zurück zu Pokémon GO kommen sollten, lest ihr hier:

Warum gibt es generell diese Geschenke? Grund dafür dürfte wohl die Corona-Krise sein. Aktuell verschärfen viele Lände ihre Ausgangsbeschränkungen und dadurch können wohl viele Spieler auch nicht am Raid-Tag mit Knogga teilnehmen. Eine Alternative bietet da der Fern-Raid-Pass, mit dem ihr von überall an Arenen kämpfen könnt.

Das muss man also machen: Um alle 8 Pässe abzuholen, müsst ihr zunächst ab Freitag die Box mit den kostenlosen Pässen abholen. Danach müsst ihr am Raid-Tag mit Alola-Knogga mindestens 4 Raids gemacht haben, damit ihr alle Raid-Pässe bekommt.

In Pokémon GO habt ihr wieder die Chance auf 3 kostenlose Fern-Raid-Pässe. Dazu könnt ihr am Wochenende noch 5 weitere Raid-Pässe verdienen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − drei =

Insert

You are going to send email to