Halloween-Event in Pokémon GO gestartet – Alles zu Quests, Shinys und Raids

Das Halloween-Event in Pokémon GO ist offiziell gestartet! Es bringt neue Raids, Shinys und starke Quests. Damit ihr einen Überblick habt, geben wir hier alle Infos.

So lange läuft das Event: Bis zum 4. November um 3:00 Uhr nachts könnt ihr von den Boni profitieren. Eine Übersicht über die generellen Boni haben wir euch bereits hier gegeben:

Nun haben erste Trainer schon Event-Luft geschnuppert und die Details sind bekannt. Es gibt Kostüm-Rückkehrer und einige überraschende Boni.

Neue Quests und Shinys zum Halloween-Event

Das sind die Feldforschungen: Es gibt einige neue Quests zum Halloween-Event. Darunter vor allem welche, die sich um Kryppuk drehen:

Fange 28 Geist-Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Kryppuk

Fange 18 Unlicht-Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Kryppuk

Erlöse 2 Crypto-Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Tragosso

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Bisasam, Glumanda und Schiggy in Kostümen

Gewinne 2 Raids Belohnung: Begegnung mit Kryppuk oder Makabaja (noch nicht bestätigt)



Für Kryppuk müsst ihr also eine Menge tun. Geist-Pokémon sind aktuell ziemlich häufig. Dazu zählen unter anderem Driftlon, Zwirrlicht und Shuppet.

Unlicht-Pokémon tauchen allerdings auch vermehrt auf. Dazu zählen Pokémon wie Alola-Rattfratz oder Alola-Sleima. Diese Pokémon sind aber deutlich seltener als Geist-Pokémon.

Ihr solltet auf jeden Fall die Quests rund um Kryppuk lösen. Das Pokémon erscheint außerhalb von Halloween nicht und taucht erstmalig als Shiny auf. Die Chance solltet ihr nutzen.

Dieses Shinys gibt es: Kryppuk wurde als neues Shiny bereits angekündigt. Ihr könnt aber auch noch weitere Shinys fangen, mit denen nicht zwingend gerechnet wurde.

So sieht Shiny Kryppuk aus.

Dazu zählen Zobiris und Gengar im Kostüm. Beide können als Shiny auftauchen und gefangen werden.

Außerdem gibt es Pikachu im Mimikyu-Kostüm in der Wildnis. Das konnte man bereits im letzten Jahr fangen und auch dieses Mal taucht es wieder als Shiny auf. Dazu kommen noch Bisasam, Glumanda und Schiggy in ihren Kostümen aus dem Vorjahr in Raids vor. Auch sie können Shiny sein.

Neue Raids zum Halloween-Event

Das ist die Liste: Zahlreiche gruselige Pokémon warten in den Raids auf euch. Wir geben euch hier den Überblick. Alle Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, können Shiny sein:

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Glumanda im Kostüm*

Bisasam im Kostüm*

Schiggy im Kostüm*

Flunkifer*

Zobiris im Kostüm*

Traunfugil* Level-3-Raid (gelbes Ei) Raichu

Banette

Absol*

Gengar im Kostüm*

Alola-Knogga* Mega-Raid (rot-weißes Ei) Mega-Glurak X*

Mega-Glurak Y*

Mega-Turtok*

Mega-Tauboss*

Mega-Gengar*

Mega-Hundemon* Level-5-Raid (schwarzes Ei) Darkrai*

Fast alle Pokémon, die dieses Mal in den Raids sind, können auch Shiny sein. Ihr solltet euch zumindest einmal die Kostüm-Version aller Pokémon sichern, denn die haben Sammlerwert.

Spezialforschung zu Mega-Gengar

Das ist die Forschung: Wer die Mega-Kumpel-Challenge gemeistert hat, bekommt Zugriff zu dieser Forschung rund um Mega-Gengar. Sie besteht aus 3 Stufen und ist schnell zu lösen:

Mega-Gengar 1/3

Aufgabe Belohnung Verschicke 13 Pokémon 10 Pokébälle Fange 13 Pokémon von Typ Geist Begegnung mit Nebulak Fange 13 Pokémon von Typ Unlicht Begegnung mit Hunduster

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 50 Mega-Energie von Gengar, 5 Nebulak-Bonbons, 500 Sternenstaub

Mega-Gengar 2/3

Aufgabe Belohnung Lande 9 gute Würfe in Folge Begegnung mit Nebulak Entwickle 4 Pokémon Begegnung mit Alpollo Fange 94 Pokémon Begegnung mit Gengar im Kostüm

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 50 Mega-Energie von Gengar, 5 Nebulak-Bonbons, 1000 Sternenstaub

Mega-Gengar 3/3

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 20 Mega-Energie von Gengar Bereits erledigt 20 Mega-Energie von Gengar Bereits erledigt 20 Mega-Energie von Gengar

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 100 Mega-Energie von Gengar, 10 Nebulak-Bonbons, 1500 Sternenstaub

Es ist also eine Menge los in Pokémon GO! Im November geht es aber gleich weiter. Dort wurden bereits erste Events angekündigt:

