In Pokémon GO startet heute Nacht, also vom 23. Oktober auf den 24. Oktober, das große Halloween-Event. Zahlreiche Geist-Pokémon und weitere gruselige Boni warten auf euch.

Wann läuft das Halloween-Event? Los geht es am 24. Oktober um 3:00 Uhr nachts. Wir werden also heute Abend nicht mehr die Geister jagen können, doch direkt in den Morgenstunden kann es losgehen.

Das Event geht ganze 2 Wochen und endet erst am 4. November um 3:00 Uhr nachts.

In diesem Jahr ist wieder eine Menge los zu Halloween. Es gibt neue Kostüm-Pokémon, ein neues Shiny und eine Spezialforschung.

Alle Infos zum Halloween-Event 2020

Das sind die Boni: Die Liste ist diesmal besonders lang und haufenweise Boni werden euch erwarten. Dazu zählen:

Doppelte Bonbons für das Verschicken und Fangen von Pokémon

In Raids, Eiern und der Wildnis erscheinen vermehrt Geist-Pokémon

Zobiris erscheint im Lichtel-Kostüm in der Wildnis und in Eiern – Gengar erscheint im Kostüm ausschließlich in Raids

Galar-Makabaja taucht erstmalig auf. Ihr bekommt eine Spezialforschung, die sich um dieses Pokémon dreht

Besondere Quests werden Kryppuk enthalten – Das wird auch erstmalig als Shiny erscheinen

In Level-5-Raids wird Gengar verfügbar sein.

Der Ingame-Shop beinhaltet wieder Halloween-Outfits für euren Avatar.

Mit welchen Pokémon kann man rechnen? Geist-Pokémon gibt es eine Menge in Pokémon GO und in der Regel erscheinen auch alle zu Halloween.

Driftlon, Shuppet, Zwirrlicht und Nebulak sind hier nur eine Auswahl der möglichen Pokémon. Das Gute: Fast alle Geister können auch Shiny sein. Es ist also ein Paradies für Shiny-Jäger.

Möglicherweise kommen ja auch noch neue Geist-Pokémon ins Spiel.

Das solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen: Die Kryppuk-Quests sollten auf jeden Fall gelöst werden. Immerhin gibt es Kryppuk sonst nicht in der Wildnis und wird nach Halloween ein verdammt seltenes Shiny sein. Ihr solltet die Chance also nutzen und versuchen so viele Quests wie möglich zu machen.

Lohnt sich Darkrai? Die Rückkehr von Darkrai in die Level-5-Raids ist ein echter Segen. Darkrai ist der beste Unlicht-Angreifer in Pokémon GO und sollte in keinem Team fehlen.

Bislang ist noch nicht klar, ob Darkrai eine besondere Attacke lernen kann. Dataminer haben bereits die Spezialattacke von Darkrai, Schlummerort, gefunden. Bisher wurde sie aber noch nicht angekündigt.

Hier geht es Sonntag gut los: Diesen Sonntag, also den 25. Oktober, solltet ihr euch freihalten. Zwischen 8:00 Uhr und 22:00 Uhr deutscher Zeit gibt es eine Geist-Herausforderung.

Dort werdet ihr für gute Würfe belohnt und Geister sollen noch häufiger in der Wildnis erscheinen. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um auf Shiny-Jagd zu gehen.

Nach dem Halloween-Event ist vor dem nächsten Event! Im November geht es ordentlich weiter mit spannenden Events:

