Pokémon GO: bringt Geist-Tag im Oktober – Wichtig für Mega-Gengar

Im Oktober veranstaltet Pokémon GO einen Geister-Tag mit Shinys, befristeter Forschung und Feldforschungen. Durch die Forschungen gibts Energie für Mega-Gengar.

Was ist das für ein Event? Bei der Ankündigung geht es um ein eintägiges Event, das unter dem Namen „Fang-Herausforderung: Geist-Pokémon“ läuft. Euch werden einige Forschungen bereitgestellt, die befristet sind. Die befristete Forschung gibt es nur während des Events.

Shiny Driftlon

Befristete Forschung

Exklusive Feldforschungen bringen Energie für Mega-Gengar

Mehr EP für Curveball-Würfe

Alle Boni des Geist-Tags im Oktober

Wann geht das los? Das Event startet am Sonntag, den 25. Oktober. Es ist nur diesen einen Tag aktiv und läuft von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit.

Welche Shinys gibt es? Niantic kündigte im Blog nur an, dass ihr mit Glück Shiny Driftlon begegnen könnt.

Das ist allerdings für die meisten Trainer keine Überraschung, denn Shiny Driftlon und die Weiterentwicklung Drifzepeli gibt es bereits seit 2018 in Pokémon GO.

Die Forschung: Zur befristeten Forschung wollte Niantic bisher noch keine Details verraten.

Feldforschungen: Während des Events wird es besondere Feldforschungen für euch geben. Diese belohnen euch mit Geist-Pokémon-Begegnungen und Mega-Energie für Gengar. Wer also ein Mega-Gengar in Pokémon GO entwickeln will, kann während des Events wichtige Mega-Energie verdienen.

Das Mega-Gengar wird an diesem Tag also auch eine wichtige Rolle spielen. Als am 22. September die Kumpel-Herausforderung startete, sprach Niantic auch schon von diesem neuen Mega-Pokémon. Unklar ist, ob Gengar erst an diesem Tag erscheint, oder schon vorher aktiviert wird.

Mehr EP verdienen: Für den Event-Tag müsst ihr eure Wurf-Skills trainieren. Denn wenn ihr starke Curvebälle werft, lohnt sich das auf eurem EP-Konto.

Ihr erhaltet zusätzliche EP, wenn ihr Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Curveballs fangt. Wie hoch die EP-Belohnung ist, legte Niantic noch nicht offen.

Gespannt warten die Trainer in Pokémon GO auf mehr Details zum Grusel-Event. Ein Leak könnte jetzt den geheimnisvollen Raid-Boss für Halloween 2020 in Pokémon GO verraten haben.