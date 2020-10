Pokémon GO machte einen Fehler und schenkt euch dafür eine Rocket-Box

In Pokémon GO gibt es gerade eine gefüllte Rocket Box kostenlos im Shop. Damit will man sich bei den Spielern entschuldigen. Denn einige Shinys konnten in den letzten Tagen nicht gefunden werden.

Was ist das für eine Box? Wenn ihr heute zum ersten Mal den Shop von Pokémon GO im Spiel besucht, dann lächeln euch da mindestens zwei kostenlose Pakete ein. Eins davon ist die kostenlose tägliche Box, die euch jeden Tag Gegenstände schenkt.

Die andere Box ist schwarz und heißt einfach nur „Bonus“. Das ist das neue Geschenk von Niantic.

Was steckt drin? In dem schwarzen Bonus-Paket erhaltet ihr kostenlos 19 Items, die nützlich für eure Abenteuer sind. Das sind:

10 Pokébälle

3x Rocket Radar

3x Beleber

3x Hypertrank

Seid ihr noch auf der Suche nach Crypto Mewtu bei der Eigenartigen Entwicklung? Dann helfen euch die drei Rocket Radare dabei.

Diesen Fehler will Niantic damit gutmachen

Was ist den Entwicklern passiert? Die Vorgeschichte für dieses Geschenk ist das versehentliche Deaktivieren bestimmter Shinys in Pokémon GO. Auf reddit sorgte ein Posting am Dienstagnachmittag für große Diskussionen. „Hat Niantic versehentlich die Shiny Cryptos deaktiviert?“ (via reddit.com)

Darunter schrieben einige Spieler, dass sie die letzten Meldungen der schillernden Crypto-Pokémon am 20. Oktober sahen. In den letzten Tagen aber keine mehr finden konnten. Bis zum 20. Oktober wurden täglich Screenshots davon geteilt, dann brach das plötzlich ab.

Die Crypto-Pokémon, die ihr von Rocket-Anführern fangt, können auch in der Shiny-Form auftreten.

Das sagt Niantic: Nachdem der Post auf reddit schon fleißig diskutiert wurde, meldete sich der Support von Niantic über Twitter.

„Trainer, wir haben einen Fehler behoben, der verhindert hat, dass Shiny Crypto-Pokémon in Pokémon GO auftauchen. Wir entschuldigen uns für die verursachten Unannehmlichkeiten und werden den Betroffenen bald weitere Informationen zukommen lassen.“

Danach führten sie ihre Entschuldigung für den Fehler weiter aus:

„Trainer, eine kostenlose Box mit 3 Rocket-Radaren, 10 Pokébällen, 3 Hypertränken und 3 Belebern ist jetzt im Shop erhältlich und steht allen Trainern bis zum 10. November um 18:00 Uhr PT [11. November, 02:00 Uhr nach deutscher Zeit] zur Verfügung. Wir entschuldigen uns nochmals für den Fehler und danken euch für eure Geduld, während wir an einer Korrektur arbeiteten.“

Findet ihr, dass das Geschenk von Niantic damit wieder gutmacht, dass die Crypto-Shinys für eine Woche deaktiviert waren, oder hättet ihr euch da ein größeres Geschenk gewünscht?

Eine weitere Überraschung in diesem Monat sind die Community Days. Statt wie gewöhnlich einen pro Monat zu veranstalten, bringt Niantic im November gleich zwei dieser Events. Das wissen wir zu den Community Days im November mit Elektek und Magmar in Pokémon GO.