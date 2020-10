Pokémon GO hat im November gleich 2 Community Days – Mit Magmar und Elektek

Das passiert beim Event mit Magmar: Hier läuft es ähnlich wie bei Elektek ab. Magmar erscheint in der Wildnis häufiger und in 2-km-Eiern gibt es das Baby Magby zu finden.

Das sind die Boni: Damit ihr nicht nur die Chance auf Elektek habt, drehen sich die Boni rund um die Eier. Diese werden nämlich im Event viermal so schnell ausgebrütet. Zusätzlich hält Rauch ganze 3 Stunden an.

Das passiert beim Event mit Elektek: Beim ersten Community Day im November erscheinen überall Elektek in der Wildnis und in 2-km-Eiern findet ihr die Baby-Form Elekid.

Im November 2020 gibt es gleich 2 Community Days in Pokémon GO . So bekommen Magmar und Elektek beide ein solches Event mit besonderen Boni.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun + = 15

Insert

You are going to send email to