Pokémon GO: Leak zeigt 4 Pokémon für C-Day im November

Die Wahl, wenn sie denn so stattfinden würde, würde sich also vermutlich nur auf den Community Day im November beziehen.

Man muss allerdings auch bedenken, dass die letzten Abstimmungen immer für gleich 2 Community Days genutzt wurden. Die 2 Pokémon mit den meisten Stimmen bekamen einen C-Day. Im November wäre zwar noch Platz für einen solchen Community Day, doch im Dezember findet in der Regel ein besonderer Community Day statt, der alle Pokémon aus dem Jahr in den Fokus stellt.

Die 3 anderen Pokémon würden aber gut in das Konzept passen. Mit Bisasam ist wieder ein Starter dabei, Owei ist ein recht seltenes Pokémon, was bereits Shiny sein kann und Staralili wäre ein ganz neues Shiny.

Der Community Day in Pokémon GO könnte für November wieder gewählt werden. Ein Leak aus dem Frühjahr hatte die vergangenen Events bisher richtig hervorgesagt.

