Pokémon GO verteilt jetzt tägliche Geschenke an jeden – Das ist neu

Jeder Spieler in Pokémon GO bekommt nun tägliche Geschenke! Die Testphase dieses Features ist beendet und jeder Trainer kommt nun kostenlos an ein garantiertes Pokémon und ein paar Items pro Tag.

Darum geht es: Bereits vor einigen Tagen führte Niantic ein neues Feature ein, was euch einen garantierten Spawn brachte und eine kleine Box im Ingame-Shop, die täglich für euch ein paar Items bereithält.

Das Feature wurde allerdings nur getestet und nicht jeder Trainer konnte davon profitieren. Das ist nun anders. Das Feature wurde nun weltweit für jeden Trainer ausgerollt.

Tägliche Geschenke in Pokémon GO – Lohnt das?

Wie läuft das mit dem Spawn ab? Jeden Tag erscheint ein Pokémon vor eurem Avatar. Das Monster hat dann auch einen Kreis um sich herum, damit ihr erkennt, dass es euer täglicher Spawn ist.

Wie Trainer berichten, können da sogar die seltensten Pokémon im Spiel draus erscheinen. Ein garantierter Fang ist also nicht schlecht. So könnt ihr auch eure Fangserie aufrechterhalten und müsst dafür nicht mal das Haus verlassen.

Es gibt tägliche Geschenke im Ingame-Shop.

Was gibt es täglich für Items? Jeden Tag könnt ihr in den Ingame-Shop gehen und eine kostenlose Box öffnen. Sie beschert euch meist aber nur 2-4 Items. So gibt es Tränke, Beleber oder Bälle.

Meist ist das mit dem Dreh eines PokéStops gleichzusetzen. Unfassbar viele oder gute Items gibt es hier pro Tag also nicht.

Ihr solltet zwar versuchen, jeden Tag die Box abzuholen, doch wenn ihr das mal verpasst, dann habt ihr auch keinen riesigen Nachteil.

Warum macht Pokémon GO das? Dieses Feature soll das Spielen von Zuhause nochmals erleichtern. Zu Beginn der Corona-Krise führte Niantic bereits zahlreiche Anpassungen ein, um besser von Zuhause zu spielen.

Nun geht es mit solchen Features weiter. Ein weiteres Beispiel hierfür ist auch der Rocket-Ballon. Damit könnt ihr gegen Rocket-Rüpel kämpfen, ohne, dass ihr an einem PokéStop drehen müsst. Ihr könnt also entspannt von dem Sofa aus kämpfen.