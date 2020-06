Pokémon GO verteilt jetzt täglich kleine Geschenke – Aber nicht an jeden

In Pokémon GO gibt es jetzt einen garantierten Spawn pro Tag und ein kleines Geschenk, was man täglich öffnen kann. Betroffen davon sind allerdings nur einige Trainer.

Was ist neu? Pokémon GO möchte Trainern in der Corona-Zeit das Spielen noch ein wenig erleichtern. Deshalb testen sie nun einen neuen Rauch, der euch jeden Tag ein Pokémon anlockt.

Außerdem erhaltet ihr im Ingame-Shop ein kleines Geschenk mit Items. Das könnt ihr sogar täglich abholen.

Niantic verteilt Geschenke – Aber nur an Testpersonen

Das wurde verraten: Niantic testet ein neues Feature in Pokémon GO. Dieser neuartige Rauch lockt genau ein Pokémon pro Tag an. Der Spawn beinhaltet dabei immer ein besonderes Pokémon. So berichteten Trainer beispielsweise von Elezeba, Rotomurf oder Ohrdoch.

Dieser Rauch wird allerdings nur bei einigen Spielern getestet. Nicht jeder Trainer hat diesen Rauch bisher. Wenn ihr also heute Morgen ein Pokémon vor eurer Tür hattet, das einen weißen Schimmer um sich herum hatte, dann seid ihr einer der Testpersonen.

Hier wurde Ohrdoch von dem Rauch angelockt. Quelle: reddit

Was hat es mit den Geschenken auf sich? Passend zu den täglichen Spawns, gibt es auch garantierte Geschenke im Ingame-Shop. So soll man dort nun täglich eine kostenlose Box vorfinden, die zumindest ein paar Items beinhaltet.

Viele Items sind dort aber nicht drin. So gab es für die meisten Trainer maximal 5 Beeren und 2-3 Bälle.

Die Geschenke werden allerdings ebenfalls nur an Testpersonen verteilt. Schaut also im Shop nach, ob ihr eine solche Box findet. Wenn ja, dann seid ihr eine der glücklichen Testpersonen.

Wann kommt das Feature für alle? Das ist nicht ganz klar. Niantic schreibt, dass es in den kommenden Monaten für weitere Trainer freigeschaltet wird. Ob das dann alle Spieler sind oder weiterhin nur ein Teil der Community, bleibt abzuwarten.

