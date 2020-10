Nun gibt es sogar die 12-km-Eier in Pokémon GO und ohne rauszugehen wird es recht schwer solche Eier zu öffnen. Selbst 10-km-Eier sind eine echte Herausforderung.

Halbierte Eier-Distanzen müssen aktiv sein: Über ein halbes Jahr hinweg war die Eier-Distanz halbiert. Man musste also maximal 5 Kilometer laufen, um ein Ei auszubrüten. Das war gut, denn so konnte man trotzdem Eier ausbrüten, ohne großartig unterwegs zu sein. Das Ausbrüten geht sogar von Zuhause aus.

Vor allem zu Events, wie etwa den Community Days, die bereits für November angekündigt wurden , braucht man wieder den verbesserten Rauch. So kann man von Zuhause spielen und trotzdem noch eine Vielzahl an Shinys abstauben.

Hier muss Niantic wieder nachbessern, denn vor allem der Rauch war ein wichtiges Item, um von Zuhause zu spielen. Immerhin lockt er überall Pokémon an. Egal, ob man in der Stadt oder auf dem Dorf lebt.

Rauch muss verbessert werden: Eine der ersten Anpassungen zum Start von Corona war der verbesserte Rauch. Er lockte mehr Pokémon an und hielt eine Stunde an. Mittlerweile hält er zwar weiterhin eine Stunde an, doch er lockt wieder weniger Pokémon an.

Das ist passiert: In Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern kommt es erneut zu Ausgangsbeschränkungen. Man soll nur noch für nötige Erledigungen rausgehen und zahlreiche Einrichtungen müssen wieder schließen.

